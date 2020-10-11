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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:39
Andrew75, смиренно чекайте.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:55
Re: Приватбанк
Не нормально.
Но Приват сегодня же ночью работы проводил viewtopic.php?p=5074530#p5074530, не отошёл что ли
Даже выше писали, что свинка голодная... Поэтому ждать придётся.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:20
Re: Приватбанк
Свиньи уже сыты.Бэкапилось,синхронилось видать
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:30
Ну особисто я вважаю, що взагалі СЕП в неробочий час - це нічим не виправданий підвищенний ризик не отримання коштів. Тут або відправник загальмує, або отримувач протупить і все буде в рамках триденного терміну на переказ дозволених законодавством. Тому ще жодного разу з ним не експериментував. Дяка Богу є багацько інших методів переказу коштів - усілякі стежини, р2р, с2а та ін. Ну а #зеленелайно з огляду на його реноме взагалі використую лише у екстрених випадках коли треба отримати кошти від когось, хто крім цього... нічим більше не користується
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:32
Re: Приватбанк
Вот именно, и Приватбанк здесь ни при чем.
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:30
Додано: Нед 11 жов, 2020 22:25
#зеленелайно тут до того, що в ньому "ризик не надходження недільного СЕПу" накладається ще й на суто приватівське "відправлення СЕПу фіз-осіб лише наступного РОБОЧОГО дня". Хто ще з великих банків балується такою відвертою неповагою до власних клієнтів-фізиків? На думку не спадає жодна назва. Лише #зеленелайно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 12 жов, 2020 00:27
Очікуйте завтра. У вихідні стежка не працює. У квитанції дата валютування напевно 12.10.20?
Додано: Пон 12 жов, 2020 00:38
Re: Приватбанк
Працює у вихідні, але інколи глючить і зарахування проходить наступним робочим днем. В мене таке було лише одного разу поки що. Дата валютування там завжди вказується наступним робочим днем, хоч переказ і проходить миттєво.
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