RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8707870887098710
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:14

Re: Приватбанк

А до речі - хтось в курсі ? Чомусь в Приват24 будь-які платежі не включаються ( крутиться кільце ) . Все останнє працює - можна подивитися ... А операції чомусь ні ...
Puente
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:39

Re: Приватбанк

Puente, банк з суботи на неділю проводив роботи в процесінґу. Скоріше йще система не видішла. Спробуйте ввечері чи завтра. Може тоді оклимається.

Також спробуйте очистити кеш і/або куки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 08.03.18
Подякував: 243 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:55

MASolomko
OК Дякую !
Puente
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8707870887098710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, IDAN, madlexa, ramaz, Torix і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20799)
12.10.2020 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.