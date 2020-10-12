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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:14
Re: Приватбанк
А до речі - хтось в курсі ? Чомусь в Приват24 будь-які платежі не включаються ( крутиться кільце ) . Все останнє працює - можна подивитися ... А операції чомусь ні ...
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:39
Re: Приватбанк
Puente, банк з суботи на неділю проводив роботи в процесінґу. Скоріше йще система не видішла. Спробуйте ввечері чи завтра. Може тоді оклимається.
Також спробуйте очистити кеш і/або куки.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:49
ще одне покращення?
есть копилка с небывалой %% ставкой - аж 10%
но по условиям уже пополнение не более 5к в месяц
я правильно увидел , или привидилось? помниться ранее было 50 К
хотелось бы загнать сумму на передержку , да покращення уже
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Додано: Вів 13 жов, 2020 11:14
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