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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8707870887098710
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:14

Re: Приватбанк

А до речі - хтось в курсі ? Чомусь в Приват24 будь-які платежі не включаються ( крутиться кільце ) . Все останнє працює - можна подивитися ... А операції чомусь ні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:39

Re: Приватбанк

Puente, банк з суботи на неділю проводив роботи в процесінґу. Скоріше йще система не видішла. Спробуйте ввечері чи завтра. Може тоді оклимається.

Також спробуйте очистити кеш і/або куки.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:55

MASolomko
OК Дякую !
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:49

ще одне покращення?
есть копилка с небывалой %% ставкой - аж 10%
но по условиям уже пополнение не более 5к в месяц
я правильно увидел , или привидилось? помниться ранее было 50 К

хотелось бы загнать сумму на передержку , да покращення уже
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Goodman
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:55

Re: Приватбанк

Знайшов ще вихід з Універсальної на ОТП кредитку. А на Альфу не хоче!!
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:52

  Ethereum написав: не хоче!!

Шо уже?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:01

Re: Приватбанк

  Ethereum написав:А на Альфу не хоче!!
Та стежка виключно через тумбу працює.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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  #<1 ... 8707870887098710
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