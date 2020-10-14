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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8708870987108711>
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:14

Re: Приватбанк

А до речі - хтось в курсі ? Чомусь в Приват24 будь-які платежі не включаються ( крутиться кільце ) . Все останнє працює - можна подивитися ... А операції чомусь ні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:39

Re: Приватбанк

Puente, банк з суботи на неділю проводив роботи в процесінґу. Скоріше йще система не видішла. Спробуйте ввечері чи завтра. Може тоді оклимається.

Також спробуйте очистити кеш і/або куки.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:55

MASolomko
OК Дякую !
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:49

ще одне покращення?
есть копилка с небывалой %% ставкой - аж 10%
но по условиям уже пополнение не более 5к в месяц
я правильно увидел , или привидилось? помниться ранее было 50 К

хотелось бы загнать сумму на передержку , да покращення уже
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:55

Re: Приватбанк

Знайшов ще вихід з Універсальної на ОТП кредитку. А на Альфу не хоче!!
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:52

  Ethereum написав: не хоче!!

Шо уже?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:01

Re: Приватбанк

  Ethereum написав:А на Альфу не хоче!!
Та стежка виключно через тумбу працює.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:00

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:А на Альфу не хоче!!
Та стежка виключно через тумбу працює.


Але кнопка ж є :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:26

Шо называетЦЦа - я плакалЪ ;)

#зеленелайно использую уже крайне редко, но периодически кто-то не может переслать деньги иным способом как через него - для этого специально держу уни-нулевку. Ну а с нее "по дорожке скачут ножки". Всегда в одном направлении и суммы не частые никак не возбуждающие фин-мон. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. Причем так далеко, что даже мой ватафон вААще не предоставляет тут услуги роуминга - сам офигел как узнал после того как начал выяснять я чЁ это мой номер не может зарегится ни в одной из местных сетей - оказывается просто-напросто бывший МТС в этой стране просто не предоставляет услуги роуминга. Временно. Но вай-фай есть - аппки всех банков фурычат, а с помощью тех, где ОТП приходят на вайбер или в виде пушей даже могу платить. В общем по сути выпали из "свинства" только Тася, Алла, Скунс и СоСо, которые шлют смс-ки, но в принципе если надо есть способы и с них потянуть тем же моней. И вот сЁдня на #зеленелайно один человечек прислал чуть больше 2к бумаги, которые я попытался направить по тропинке. Ан нет. При том что всегда в Украине в аппке #зеленелайно особых то и подтверждений и на более крупные суммы не требовалось - то тут явная заграница (не верю что крезоид не видит с каких ай-пи идет вход) и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". Ага щас! Попытка дозвонится была очень долгой - ну никак не менее полутора минут. Опять таки не верю что крезоид не понимает что у него явный отлуп от ватафона - мол этот номер не в сети от слова "совсем" и уже несколько дней - но спустя полторы минуты - крезоид предлагает следующее гениальное решение - "введите код из смс". "Код из СМС, Карл! Когда номер не в сети!"
Ну я то воробей стрелянный ;) и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало :(.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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