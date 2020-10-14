Додано: Чет 15 жов, 2020 15:26

#зеленелайно использую уже крайне редко, но периодически кто-то не может переслать деньги иным способом как через него - для этого специально держу уни-нулевку. Ну а с нее "по дорожке скачут ножки". Всегда в одном направлении и суммы не частые никак не возбуждающие фин-мон. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. Причем так далеко, что даже мой ватафон вААще не предоставляет тут услуги роуминга - сам офигел как узнал после того как начал выяснять я чЁ это мой номер не может зарегится ни в одной из местных сетей - оказывается просто-напросто бывший МТС в этой стране просто не предоставляет услуги роуминга. Временно. Но вай-фай есть - аппки всех банков фурычат, а с помощью тех, где ОТП приходят на вайбер или в виде пушей даже могу платить. В общем по сути выпали из "свинства" только Тася, Алла, Скунс и СоСо, которые шлют смс-ки, но в принципе если надо есть способы и с них потянуть тем же моней. И вот сЁдня на #зеленелайно один человечек прислал чуть больше 2к бумаги, которые я попытался направить по тропинке. Ан нет. При том что всегда в Украине в аппке #зеленелайно особых то и подтверждений и на более крупные суммы не требовалось - то тут явная заграница (не верю что крезоид не видит с каких ай-пи идет вход) и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". Ага щас! Попытка дозвонится была очень долгой - ну никак не менее полутора минут. Опять таки не верю что крезоид не понимает что у него явный отлуп от ватафона - мол этот номер не в сети от слова "совсем" и уже несколько дней - но спустя полторы минуты - крезоид предлагает следующее гениальное решение - "введите код из смс". "Код из СМС, Карл! Когда номер не в сети!"Ну я то воробей стрелянныйи знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало