Flamingo написав:и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!".
Кстати, интересно по какому принципу они требуют такого подтверждения. У меня я уже и не помню, когда такое было, а вот у супруги бывает периодически. Чисто для себя решил, что это может быть связано с частотой выполнения типичных операций: я-то в Приват24 более-менее часто бываю, а вот супруга раз в пятилетку.
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Flamingo написав:Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало .
Я щитаю, шо крезоид от балды лепит разные каналы подтверждения. Я уже кучу раз с ним игрался и на все его требования просто повторяю перевод, дето с 3..4 попытки он молча переводит без потверждения, если када-то уже пару раз этот перевод уходил по этому адресу