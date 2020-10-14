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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8708870987108711
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:38

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!".

Кстати, интересно по какому принципу они требуют такого подтверждения. У меня я уже и не помню, когда такое было, а вот у супруги бывает периодически. Чисто для себя решил, что это может быть связано с частотой выполнения типичных операций: я-то в Приват24 более-менее часто бываю, а вот супруга раз в пятилетку.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:51

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину.

У мене з-за кордону проблеми і-банкінгу Приватбанку і великі проблеми - з Конкордом.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:52

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало .

Я щитаю, шо крезоид от балды лепит разные каналы подтверждения.
Я уже кучу раз с ним игрался и на все его требования просто повторяю перевод, дето с 3..4 попытки он молча переводит без потверждения, если када-то уже пару раз этот перевод уходил по этому адресу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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