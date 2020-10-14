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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8708870987108711 Додано: Чет 15 жов, 2020 15:38 Re: Приватбанк Flamingo написав: и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!".

Кстати, интересно по какому принципу они требуют такого подтверждения. У меня я уже и не помню, когда такое было, а вот у супруги бывает периодически. Чисто для себя решил, что это может быть связано с частотой выполнения типичных операций: я-то в Приват24 более-менее часто бываю, а вот супруга раз в пятилетку. Кстати, интересно по какому принципу они требуют такого подтверждения. У меня я уже и не помню, когда такое было, а вот у супруги бывает периодически. Чисто для себя решил, что это может быть связано с частотой выполнения типичных операций: я-то в Приват24 более-менее часто бываю, а вот супруга раз в пятилетку. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

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Повідомлень: 1629 З нами з: 31.07.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 15:51 Re: Приватбанк Flamingo написав: И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину.

У мене з-за кордону проблеми і-банкінгу Приватбанку і великі проблеми - з Конкордом. У мене з-за кордону проблеми і-банкінгу Приватбанку і великі проблеми - з Конкордом. ricardo

Повідомлень: 597 З нами з: 20.03.09 Подякував: 320 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 15:52 Re: Приватбанк Flamingo написав: Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало . Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало .

Я щитаю, шо крезоид от балды лепит разные каналы подтверждения.

Я уже кучу раз с ним игрался и на все его требования просто повторяю перевод, дето с 3..4 попытки он молча переводит без потверждения, если када-то уже пару раз этот перевод уходил по этому адресу Я щитаю, шо крезоид от балды лепит разные каналы подтверждения.Я уже кучу раз с ним игрался и на все его требования просто повторяю перевод, дето с 3..4 попытки он молча переводит без потверждения, если када-то уже пару раз этот перевод уходил по этому адресу ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32613 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2596 раз. Подякували: 3819 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:08 Flamingo написав: #зеленелайно использую уже крайне редко, но периодически кто-то не может переслать деньги иным способом как через него - для этого специально держу уни-нулевку. Ну а с нее "по дорожке скачут ножки". Всегда в одном направлении и суммы не частые никак не возбуждающие фин-мон. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. Причем так далеко, что даже мой ватафон вААще не предоставляет тут услуги роуминга - сам офигел как узнал после того как начал выяснять я чЁ это мой номер не может зарегится ни в одной из местных сетей - оказывается просто-напросто бывший МТС в этой стране просто не предоставляет услуги роуминга. Временно. Но вай-фай есть - аппки всех банков фурычат, а с помощью тех, где ОТП приходят на вайбер или в виде пушей даже могу платить. В общем по сути выпали из "свинства" только Тася, Алла, Скунс и СоСо, которые шлют смс-ки, но в принципе если надо есть способы и с них потянуть тем же моней. И вот сЁдня на #зеленелайно один человечек прислал чуть больше 2к бумаги, которые я попытался направить по тропинке. Ан нет. При том что всегда в Украине в аппке #зеленелайно особых то и подтверждений и на более крупные суммы не требовалось - то тут явная заграница (не верю что крезоид не видит с каких ай-пи идет вход) и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". Ага щас! Попытка дозвонится была очень долгой - ну никак не менее полутора минут. Опять таки не верю что крезоид не понимает что у него явный отлуп от ватафона - мол этот номер не в сети от слова "совсем" и уже несколько дней - но спустя полторы минуты - крезоид предлагает следующее гениальное решение - "введите код из смс". "Код из СМС, Карл! Когда номер не в сети!"

Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало . #зеленелайно использую уже крайне редко, но периодически кто-то не может переслать деньги иным способом как через него - для этого специально держу уни-нулевку. Ну а с нее "по дорожке скачут ножки". Всегда в одном направлении и суммы не частые никак не возбуждающие фин-мон. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. Причем так далеко, что даже мой ватафон вААще не предоставляет тут услуги роуминга - сам офигел как узнал после того как начал выяснять я чЁ это мой номер не может зарегится ни в одной из местных сетей - оказывается просто-напросто бывший МТС в этой стране просто не предоставляет услуги роуминга. Временно. Но вай-фай есть - аппки всех банков фурычат, а с помощью тех, где ОТП приходят на вайбер или в виде пушей даже могу платить. В общем по сути выпали из "свинства" только Тася, Алла, Скунс и СоСо, которые шлют смс-ки, но в принципе если надо есть способы и с них потянуть тем же моней. И вот сЁдня на #зеленелайно один человечек прислал чуть больше 2к бумаги, которые я попытался направить по тропинке. Ан нет. При том что всегда в Украине в аппке #зеленелайно особых то и подтверждений и на более крупные суммы не требовалось - то тут явная заграница (не верю что крезоид не видит с каких ай-пи идет вход) и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". Ага щас! Попытка дозвонится была очень долгой - ну никак не менее полутора минут. Опять таки не верю что крезоид не понимает что у него явный отлуп от ватафона - мол этот номер не в сети от слова "совсем" и уже несколько дней - но спустя полторы минуты - крезоид предлагает следующее гениальное решение - "введите код из смс". "Код из СМС, Карл! Когда номер не в сети!"Ну я то воробей стрелянныйи знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало



Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? Ratatui

Повідомлень: 7136 З нами з: 30.11.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 682 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:43 Ratatui написав: Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала?



Если бы кто сказал - сам бы не поверил. Но это факт:



Если бы кто сказал - сам бы не поверил. Но это факт: 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4983 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 19:45 Flamingo написав: Ratatui написав: Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала?





Офигеть. Да тож практически как вторая дача для наших. И все мтсфоны получается кукуют и рыбок рассматривают. Офигеть. Да тож практически как вторая дача для наших. И все мтсфоны получается кукуют и рыбок рассматривают. Ratatui

Повідомлень: 7136 З нами з: 30.11.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 682 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8708870987108711 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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