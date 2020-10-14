Flamingo написав:и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!".
Кстати, интересно по какому принципу они требуют такого подтверждения. У меня я уже и не помню, когда такое было, а вот у супруги бывает периодически. Чисто для себя решил, что это может быть связано с частотой выполнения типичных операций: я-то в Приват24 более-менее часто бываю, а вот супруга раз в пятилетку.
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Flamingo написав:Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало .
Я щитаю, шо крезоид от балды лепит разные каналы подтверждения. Я уже кучу раз с ним игрался и на все его требования просто повторяю перевод, дето с 3..4 попытки он молча переводит без потверждения, если када-то уже пару раз этот перевод уходил по этому адресу
Flamingo написав:#зеленелайно использую уже крайне редко, но периодически кто-то не может переслать деньги иным способом как через него - для этого специально держу уни-нулевку. Ну а с нее "по дорожке скачут ножки". Всегда в одном направлении и суммы не частые никак не возбуждающие фин-мон. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. Причем так далеко, что даже мой ватафон вААще не предоставляет тут услуги роуминга - сам офигел как узнал после того как начал выяснять я чЁ это мой номер не может зарегится ни в одной из местных сетей - оказывается просто-напросто бывший МТС в этой стране просто не предоставляет услуги роуминга. Временно. Но вай-фай есть - аппки всех банков фурычат, а с помощью тех, где ОТП приходят на вайбер или в виде пушей даже могу платить. В общем по сути выпали из "свинства" только Тася, Алла, Скунс и СоСо, которые шлют смс-ки, но в принципе если надо есть способы и с них потянуть тем же моней. И вот сЁдня на #зеленелайно один человечек прислал чуть больше 2к бумаги, которые я попытался направить по тропинке. Ан нет. При том что всегда в Украине в аппке #зеленелайно особых то и подтверждений и на более крупные суммы не требовалось - то тут явная заграница (не верю что крезоид не видит с каких ай-пи идет вход) и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". Ага щас! Попытка дозвонится была очень долгой - ну никак не менее полутора минут. Опять таки не верю что крезоид не понимает что у него явный отлуп от ватафона - мол этот номер не в сети от слова "совсем" и уже несколько дней - но спустя полторы минуты - крезоид предлагает следующее гениальное решение - "введите код из смс". "Код из СМС, Карл! Когда номер не в сети!" Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало .