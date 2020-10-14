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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8708870987108711
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:38

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!".

Кстати, интересно по какому принципу они требуют такого подтверждения. У меня я уже и не помню, когда такое было, а вот у супруги бывает периодически. Чисто для себя решил, что это может быть связано с частотой выполнения типичных операций: я-то в Приват24 более-менее часто бываю, а вот супруга раз в пятилетку.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:51

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину.

У мене з-за кордону проблеми і-банкінгу Приватбанку і великі проблеми - з Конкордом.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:52

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Ну я то воробей стрелянный и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало .

Я щитаю, шо крезоид от балды лепит разные каналы подтверждения.
Я уже кучу раз с ним игрался и на все его требования просто повторяю перевод, дето с 3..4 попытки он молча переводит без потверждения, если када-то уже пару раз этот перевод уходил по этому адресу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:08

  Flamingo написав:#зеленелайно использую уже крайне редко, но периодически кто-то не может переслать деньги иным способом как через него - для этого специально держу уни-нулевку. Ну а с нее "по дорожке скачут ножки". Всегда в одном направлении и суммы не частые никак не возбуждающие фин-мон. И вот занесла меня нелегкая далеко на чужбину. Причем так далеко, что даже мой ватафон вААще не предоставляет тут услуги роуминга - сам офигел как узнал после того как начал выяснять я чЁ это мой номер не может зарегится ни в одной из местных сетей - оказывается просто-напросто бывший МТС в этой стране просто не предоставляет услуги роуминга. Временно. Но вай-фай есть - аппки всех банков фурычат, а с помощью тех, где ОТП приходят на вайбер или в виде пушей даже могу платить. В общем по сути выпали из "свинства" только Тася, Алла, Скунс и СоСо, которые шлют смс-ки, но в принципе если надо есть способы и с них потянуть тем же моней. И вот сЁдня на #зеленелайно один человечек прислал чуть больше 2к бумаги, которые я попытался направить по тропинке. Ан нет. При том что всегда в Украине в аппке #зеленелайно особых то и подтверждений и на более крупные суммы не требовалось - то тут явная заграница (не верю что крезоид не видит с каких ай-пи идет вход) и получите: "Подтвердите звонок и следуйте инструкциям!". Ага щас! Попытка дозвонится была очень долгой - ну никак не менее полутора минут. Опять таки не верю что крезоид не понимает что у него явный отлуп от ватафона - мол этот номер не в сети от слова "совсем" и уже несколько дней - но спустя полторы минуты - крезоид предлагает следующее гениальное решение - "введите код из смс". "Код из СМС, Карл! Когда номер не в сети!"
Ну я то воробей стрелянный ;) и знаю, где тут что и как, и коль меня не пустили с моими деньгами в дверь, то я все равно вылезу с ними в форточку - но сам факт - #зеленелайно, которое много лет назад как щас помню кичилось своим крезоидом, что он легко определит что вы за кордоном - и звонить ни в коем случае не станет, как низко же оно все-таки пало :(.


Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:43

  Ratatui написав:Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? :shock:


Если бы кто сказал - сам бы не поверил. Но это факт:

Зображення
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100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:45

  Flamingo написав:
  Ratatui написав:Что за место дивное куда нога мтсфона не ступала? :shock:

Зображення


Офигеть. Да тож практически как вторая дача для наших. И все мтсфоны получается кукуют и рыбок рассматривают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:03

Flamingo
вёзёт же людям - ездят по Мальдивах
а тут люди всё в масках и по домам
З.Ы.
можно же безусловную переадресацию установить
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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