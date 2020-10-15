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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8709871087118712
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:26

Або Мальдиви, або тимчасово окупований Крим, як варіянт. В мене тут теж наразі жодного роумінгу від Азерофону ;)
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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