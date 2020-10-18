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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:26
Або Мальдиви, або тимчасово окупований Крим, як варіянт. В мене тут теж наразі жодного роумінгу від Азерофону
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:47
На майбутнє , змінити фінномер на іт094 і встановити додаток в плеймаркеті,достатньо вайфаю і дзвінки проходять в обох напрямках
никому не верю
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:05
Ні,забрав з привату фоп в Укрсиббанк
Наявність декількох карток дуже розумна річ = сьогодні кеш-бек білше в одному місці,завтра в іншому,
Але оплата частинами часто найвигідніша в приватбанку
Додано: Пон 19 жов, 2020 10:39
Re: Приватбанк
Обращаюсь к пользователям Приват24. Скажите, пожалуйста:
1.Какая комиссия на оплату коммунальных услуг с пенсионной карточки Приватбанка через интернет-кабинет Приват24 с помощью компьютера?
2.Какая комиссия на оплату коммунальных услуг с пенсионной карточки Приватбанка с помощью мобильного приложения Приват24?
Спасибо.
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