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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8709871087118712
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:26

Або Мальдиви, або тимчасово окупований Крим, як варіянт. В мене тут теж наразі жодного роумінгу від Азерофону ;)
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:47

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:можно же безусловную переадресацию установить
Извините за мой французский - "а на фуа?". И переадресацию куда? С МТС на мою тревел-симку? И это все для того чтобы иметь возможность ответить привату? Причем за мой счет (ведь тарификация будет для моего МТС-номера как на звонок в условную Эстонию). Пусть у МТСа и довольно сносные тарифы на звонки в Европу но и при этом у тревел-симок даже входящие на Мальдивах тоже стоят денег - то есть платить придется дважды. И это просто чтобы подтвердить платеж? Та ну на - слишком дорогой мне в итоге выйдет переброска 2к бумаги. :evil:

На майбутнє , змінити фінномер на іт094 і встановити додаток в плеймаркеті,достатньо вайфаю і дзвінки проходять в обох напрямках
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:05

  ingtrans написав:
  Julio написав:После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита

В случае с b555 он просил в других банках и не дали, а теперь и в Привате срезали. То ли Приват посмотрел на запросы и срезал, то ли есть еще какая-то причина, по которой и другие не дали и Приват срезал.


Ні,забрав з привату фоп в Укрсиббанк
Наявність декількох карток дуже розумна річ = сьогодні кеш-бек білше в одному місці,завтра в іншому,

Але оплата частинами часто найвигідніша в приватбанку
b555
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:39

Re: Приватбанк

Обращаюсь к пользователям Приват24. Скажите, пожалуйста:
1.Какая комиссия на оплату коммунальных услуг с пенсионной карточки Приватбанка через интернет-кабинет Приват24 с помощью компьютера?
2.Какая комиссия на оплату коммунальных услуг с пенсионной карточки Приватбанка с помощью мобильного приложения Приват24?
Спасибо.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:02

finfen без комісії, але макс. 2000грн/міс. і не більше 10 платежів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:04

Re: Приватбанк

finfen,
— клієнт-пенсіонер, який за останні 30 днів на пенсійну КдВ отримав цільові зарахування у вигляді пенсії, через систему «Приват24» (також і мобільний додаток), дзвінком на 3700 та в ТСО здійснює без комісії комунальні й телекомунікаційні платежі в загальній сумі до 2'000 грн на місяць (уключно) та не більше ніж 10 платежів на місяць;
— за платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10'000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ СТЯГУЄТЬСЯ, інакше 3 % з картки Уні.

Но это касается только тех платежей, по которым у Привата есть шаблон и договор с получателем.
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:37

finfen
Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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