|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:26
Або Мальдиви, або тимчасово окупований Крим, як варіянт. В мене тут теж наразі жодного роумінгу від Азерофону
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:47
Flamingo написав: uaprofi написав:
можно же безусловную переадресацию установить
Извините за мой французский - "а на фуа?". И переадресацию куда? С МТС на мою тревел-симку? И это все для того чтобы иметь возможность ответить привату? Причем за мой счет (ведь тарификация будет для моего МТС-номера как на звонок в условную Эстонию). Пусть у МТСа и довольно сносные тарифы на звонки в Европу но и при этом у тревел-симок даже входящие на Мальдивах тоже стоят денег - то есть платить придется дважды. И это просто чтобы подтвердить платеж? Та ну на - слишком дорогой мне в итоге выйдет переброска 2к бумаги.
На майбутнє , змінити фінномер на іт094 і встановити додаток в плеймаркеті,достатньо вайфаю і дзвінки проходять в обох напрямках
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12405
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:05
ingtrans написав: Julio написав:
После того, как я "попросил" у примата повышения кредитного лимита
В случае с b555 он просил в других банках и не дали, а теперь и в Привате срезали. То ли Приват посмотрел на запросы и срезал, то ли есть еще какая-то причина, по которой и другие не дали и Приват срезал.
Ні,забрав з привату фоп в Укрсиббанк
Наявність декількох карток дуже розумна річ = сьогодні кеш-бек білше в одному місці,завтра в іншому,
Але оплата частинами часто найвигідніша в приватбанку
-
b555
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 23.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 10:39
Обращаюсь к пользователям Приват24. Скажите, пожалуйста:
1.Какая комиссия на оплату коммунальных услуг с пенсионной карточки Приватбанка через интернет-кабинет Приват24 с помощью компьютера?
2.Какая комиссия на оплату коммунальных услуг с пенсионной карточки Приватбанка с помощью мобильного приложения Приват24?
Спасибо.
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:02
finfen без комісії, але макс. 2000грн/міс. і не більше 10 платежів.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:04
finfen,
— клієнт-пенсіонер, який за останні 30 днів на пенсійну КдВ отримав цільові зарахування у вигляді пенсії, через систему «Приват24» (також і мобільний додаток), дзвінком на 3700 та в ТСО здійснює без комісії комунальні й телекомунікаційні платежі в загальній сумі до 2'000 грн на місяць (уключно) та не більше ніж 10 платежів на місяць;
— за платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10'000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ СТЯГУЄТЬСЯ, інакше 3 % з картки Уні.
Но это касается только тех платежей, по которым у Привата есть шаблон и договор с получателем.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2544
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:37
finfen
Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1991
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:12
KVV написав:finfen
без комісії, але макс. 2000грн/міс. і не більше 10 платежів.
А якщо більше 2000грн/міс., або більше 10 платежів?
"дзвінком на 3700 та в ТСО" - тут кажуть. Що Ви скажете про дзвінок на 3700, для чого цей дзвінок?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:19
MASolomko написав:
дзвінком на 3700 та в ТСО
Поясніть для чого дзвінок? ТСО - це термінали самообслуговування?
MASolomko написав:
— за платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10'000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ СТЯГУЄТЬСЯ, інакше 3 % з картки Уні.
до 10000 грн на міс. - це якщо не пенсійні, а кредитні кошти, в цьому різниця?
MASolomko написав:
Но это касается только тех платежей, по которым у Привата есть шаблон и договор с получателем.
А таких шаблонов и договоров много, или мало? Если платили по терминалу, там все организации, предоставляющие услуги, были, то и в Приват24 все организации будут?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:20
ukrprom2014 написав:
Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.
Что с появлением Монобанка появилось?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|