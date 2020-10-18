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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:33
finfen написав: ukrprom2014 написав:
Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.
Что с появлением Монобанка появилось?
Платежи без комиссий, вероятно.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:13
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Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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