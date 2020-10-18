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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8710871187128713
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:33

  finfen написав:
  ukrprom2014 написав:Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.

Что с появлением Монобанка появилось?
Платежи без комиссий, вероятно.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:13

Intento
Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:30

  ukrprom2014 написав:Intento
Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.

Имхо кэшбек не должен быть самоцелью. Главное итоговый выхлоп. Потому как если к примеру у меня все карты по которым есть кэшбек на комуналь загружены другой темой по максимуму и возьму ли я там лимит кышмыша в 500 грн. комуналем или "другой темой" - по сути не имеет разницы. В таких случаях можно и картой совсем без кишмиша оплатить комуналь. Ничего не поменяеЦЦа ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:47

Re: Приватбанк

  finfen написав:А якщо більше 2000грн/міс., або більше 10 платежів?
Буде стандартна комісія, як і у не пенсіонера.

  finfen написав:Поясніть для чого дзвінок?
Ряд платежів можна зробити через дзвінок на 3700. Детальніше...

  finfen написав:ТСО - це термінали самообслуговування?
Так.
https://privatbank.ua/udalenniy-banking ... uzhivaniya

  finfen написав:до 10000 грн на міс. - це якщо не пенсійні, а кредитні кошти, в цьому різниця?
У деяких пенсіонерів можуть бути Універсальна з кредитним лімітом ;) І він з цієї Уні теж у рамках безкоштовного ліміту для пенсіонерів може платити.

  finfen написав:А таких шаблонов и договоров много, или мало? Если платили по терминалу, там все организации, предоставляющие услуги, были, то и в Приват24 все организации будут?
Достаточно :)
Если в терминале они есть, то и в Приват24 будут.

Фактически, если пенсионеру в Приват24 создать все необходимые шаблоны, то он ими может пользоваться в Приват24, мобильном приложении, ТСО и кассе.
Также есть ещё регулярные платежи, на которые можно скинуть оплату коммуналкой с фиксированной суммой. Оплата по сумме от поставщика может работать некорректно (у нас поставщики такие корявые).
https://privatbank.ua/udalenniy-banking ... e-platezhi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:28

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Буде стандартна комісія, як і у не пенсіонера.

яка?
  MASolomko написав:Ряд платежів можна зробити через дзвінок на 3700. Детальніше...

На 3700 обов,язково звертатися, якщо мене не цікавлять платежі через телефон 3700, а цікавлять платежі за комуналку тільки в інтернет-кабінеті Приват24?
  MASolomko написав:У деяких пенсіонерів можуть бути Універсальна з кредитним лімітом І він з цієї Уні теж у рамках безкоштовного ліміту для пенсіонерів може платити.

В такому разі безкоштовний ліміт 10000 грн.\міс.
?
  MASolomko написав:Оплата по сумме от поставщика может работать некорректно (у нас поставщики такие корявые).

Вы имеете в виду, что могут быть ошибки в начислении платы от поставщика коммунальных услуг?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:43

Re: Приватбанк

  finfen написав:яка?
Оберайте бажану для себе комісію.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi

  finfen написав:На 3700 обов,язково звертатися, якщо мене не цікавлять платежі через телефон 3700, а цікавлять платежі за комуналку тільки в інтернет-кабінеті Приват24?
Використовуйте той канал оплати, який Вас цікавить.

  finfen написав:В такому разі безкоштовний ліміт 10000 грн.\міс.?
10к грн -- це безкоштовний ліміт для оплати кредитними коштами. А пенсіонер може оплатити без комісії тільки 2к грн/місяць чи до 10 включно платежів, хоч своїми пенсійними/власними, хоч кредитними.

  finfen написав:Вы имеете в виду, что могут быть ошибки в начислении платы от поставщика коммунальных услуг?
Да. Например, по квитанции Вам пришла оплата 100 грн, а в Привате указана другая сумма.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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