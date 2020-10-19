ukrprom2014 написав:Intento Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.
Имхо кэшбек не должен быть самоцелью. Главное итоговый выхлоп. Потому как если к примеру у меня все карты по которым есть кэшбек на комуналь загружены другой темой по максимуму и возьму ли я там лимит кышмыша в 500 грн. комуналем или "другой темой" - по сути не имеет разницы. В таких случаях можно и картой совсем без кишмиша оплатить комуналь. Ничего не поменяеЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
finfen написав:до 10000 грн на міс. - це якщо не пенсійні, а кредитні кошти, в цьому різниця?
У деяких пенсіонерів можуть бути Універсальна з кредитним лімітом І він з цієї Уні теж у рамках безкоштовного ліміту для пенсіонерів може платити.
finfen написав:А таких шаблонов и договоров много, или мало? Если платили по терминалу, там все организации, предоставляющие услуги, были, то и в Приват24 все организации будут?
Достаточно Если в терминале они есть, то и в Приват24 будут.
Фактически, если пенсионеру в Приват24 создать все необходимые шаблоны, то он ими может пользоваться в Приват24, мобильном приложении, ТСО и кассе. Также есть ещё регулярные платежи, на которые можно скинуть оплату коммуналкой с фиксированной суммой. Оплата по сумме от поставщика может работать некорректно (у нас поставщики такие корявые). https://privatbank.ua/udalenniy-banking ... e-platezhi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!