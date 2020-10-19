Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:33
finfen написав: ukrprom2014 написав:
Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.
Что с появлением Монобанка появилось?
Платежи без комиссий, вероятно.
Intento
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:13
Intento Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:30
ukrprom2014 написав: Intento
Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.
Имхо кэшбек не должен быть самоцелью. Главное итоговый выхлоп. Потому как если к примеру у меня все карты по которым есть кэшбек на комуналь загружены другой темой по максимуму и возьму ли я там лимит кышмыша в 500 грн. комуналем или "другой темой" - по сути не имеет разницы. В таких случаях можно и картой совсем без кишмиша оплатить комуналь. Ничего не поменяеЦЦа
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:47
finfen написав:
А якщо більше 2000грн/міс., або більше 10 платежів?
Буде стандартна комісія, як і у не пенсіонера.
finfen написав:
Поясніть для чого дзвінок?
Ряд платежів можна зробити через дзвінок на 3700.
Детальніше
...
finfen написав:
ТСО - це термінали самообслуговування?
Так.
https://privatbank.ua/udalenniy-banking ... uzhivaniya finfen написав:
до 10000 грн на міс. - це якщо не пенсійні, а кредитні кошти, в цьому різниця?
У деяких пенсіонерів можуть бути Універсальна з кредитним лімітом
І він з цієї Уні теж у рамках безкоштовного ліміту для пенсіонерів може платити.
finfen написав:
А таких шаблонов и договоров много, или мало? Если платили по терминалу, там все организации, предоставляющие услуги, были, то и в Приват24 все организации будут?
Достаточно
Если в терминале они есть, то и в Приват24 будут.
Фактически, если пенсионеру в Приват24 создать все необходимые шаблоны, то он ими может пользоваться в Приват24, мобильном приложении, ТСО и кассе.
Также есть ещё регулярные платежи, на которые можно скинуть оплату коммуналкой с фиксированной суммой. Оплата по сумме от поставщика может работать некорректно (у нас поставщики такие корявые).
https://privatbank.ua/udalenniy-banking ... e-platezhi
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MASolomko
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:28
MASolomko написав:
Буде стандартна комісія, як і у не пенсіонера.
яка?
MASolomko написав:
Ряд платежів можна зробити через дзвінок на 3700. Детальніше...
На 3700 обов,язково звертатися, якщо мене не цікавлять платежі через телефон 3700, а цікавлять платежі за комуналку тільки в інтернет-кабінеті Приват24?
MASolomko написав:
У деяких пенсіонерів можуть бути Універсальна з кредитним лімітом І він з цієї Уні теж у рамках безкоштовного ліміту для пенсіонерів може платити.
В такому разі безкоштовний ліміт 10000 грн.\міс.
?
MASolomko написав:
Оплата по сумме от поставщика может работать некорректно (у нас поставщики такие корявые).
Вы имеете в виду, что могут быть ошибки в начислении платы от поставщика коммунальных услуг?
finfen
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:43
finfen написав:
яка?
Оберайте бажану для себе комісію.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi finfen написав:
На 3700 обов,язково звертатися, якщо мене не цікавлять платежі через телефон 3700, а цікавлять платежі за комуналку тільки в інтернет-кабінеті Приват24?
Використовуйте той канал оплати, який Вас цікавить.
finfen написав:
В такому разі безкоштовний ліміт 10000 грн.\міс.?
10к грн -- це безкоштовний ліміт для оплати кредитними коштами. А пенсіонер може оплатити без комісії тільки 2к грн/місяць чи до 10 включно платежів, хоч своїми пенсійними/власними, хоч кредитними.
finfen написав:
Вы имеете в виду, что могут быть ошибки в начислении платы от поставщика коммунальных услуг?
Да. Например, по квитанции Вам пришла оплата 100 грн, а в Привате указана другая сумма.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Пон 19 жов, 2020 18:27
finfen написав:
"дзвінком на 3700 та в ТСО" - тут кажуть. Що Ви скажете про дзвінок на 3700, для чого цей дзвінок?
Дзвінок дозволяє людям з обмеженими фізичними можливостями заплатити комунальні послуги не виходячи з дому.
KVV
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Додано: Вів 20 жов, 2020 00:45
Наткнулся на два интересных видео в ютубе. Появились тысячные купюры-двойники.
Как минимум в одном случае заявлено, что банкноты были получены в банкомате привата. Мнения народа разделились. Кто говорит, что очень крутые фальшивки, кто что невероятный брак НБУ. Что думают уважаемые форумчане по этому поводу ?
Kalgan
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:29
MASolomko написав:
Да. Например, по квитанции Вам пришла оплата 100 грн, а в Привате указана другая сумма.
В таком случае, что нужно делать?
Вы посоветуете пользоваться бета-версией Приват24, или лучше пока пользоваться старой версией?
finfen
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:07
finfen
, этот момент относился только к регулярному платежу с функцией оплате по задолженности от поставщика:
А при ручной оплате Вы сами указываете необходимые данные в шаблоне платежа и сумму оплаты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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