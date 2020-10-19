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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:56
В плане оплаты комуналки б/у приват был актуален только отсутствием коммисий при платежах по шаблону и возможностью иметь все квитанции в одном месте (сделано у них через одно место, автоматическая отправка квитанций на email периодически отваливалась и приходилось включать обратно через ТП, но все-же лучше чем ничего). С 3грн за платеж еще можно было мириться пока можно было это компенсировать выводя 2000-2500 грн/мес кредитных денег в нал или на депозиты через свинью. Но 4% + 3грн за оплату охранной сигнализации ДСО это уже за гранью...
В Моно и А-Банк вся комуналка бесплатно, в т.ч. и при оплате кредитными.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:27
Re: Приватбанк
як каже народна мудрість, комуналка має бути не просто безкомісійна, а ще й о-кеш-бечена!
бажано за 5-8%
+50грн !
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:08
MASolomko
Скажите, а при оплате коммуналки через Приват24 чеки есть, если есть, то где их находить?
А шаблон для следующей оплаты можно создать?
Вы не ответили на вопрос про бета-версию Приват24. Можно ею пользоваться?
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:42
Есть, называются "квитанции". После платежа можете сразу отправить себе на почту или скачать pdf, а можете через N-ное количество времени найти свою платежку и вытащить из неё квитанцию:
Он создастся автоматически.
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