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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8711871287138714
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21

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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:56

  finfen написав:
  ukrprom2014 написав:Смысл в Привате отпал 3 года назад после появления Монобанка.

Что с появлением Монобанка появилось?

В плане оплаты комуналки б/у приват был актуален только отсутствием коммисий при платежах по шаблону и возможностью иметь все квитанции в одном месте (сделано у них через одно место, автоматическая отправка квитанций на email периодически отваливалась и приходилось включать обратно через ТП, но все-же лучше чем ничего). С 3грн за платеж еще можно было мириться пока можно было это компенсировать выводя 2000-2500 грн/мес кредитных денег в нал или на депозиты через свинью. Но 4% + 3грн за оплату охранной сигнализации ДСО это уже за гранью...
В Моно и А-Банк вся комуналка бесплатно, в т.ч. и при оплате кредитными.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:27

Re: Приватбанк

  candle645 написав:В Моно и А-Банк вся комуналка бесплатно, в т.ч. и при оплате кредитными.


як каже народна мудрість, комуналка має бути не просто безкомісійна, а ще й о-кеш-бечена!
бажано за 5-8% :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:08

MASolomko
Скажите, а при оплате коммуналки через Приват24 чеки есть, если есть, то где их находить?
А шаблон для следующей оплаты можно создать?
Вы не ответили на вопрос про бета-версию Приват24. Можно ею пользоваться?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:42

  finfen написав:Скажите, а при оплате коммуналки через Приват24 чеки есть, если есть, то где их находить?
Есть, называются "квитанции". После платежа можете сразу отправить себе на почту или скачать pdf, а можете через N-ное количество времени найти свою платежку и вытащить из неё квитанцию:
https://youtu.be/-QBiYaR94VY?t=148
  finfen написав:А шаблон для следующей оплаты можно создать?
Он создастся автоматически.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:05

Re: Приватбанк

  finfen написав:А шаблон для следующей оплаты можно создать?
Да. Про указании адреса хозяйства, подтягиваются автоматом шаблоны.
Чего нет, можно найти через поиск. И после добавления его в корзину предложит его сохранить.

  finfen написав:Вы не ответили на вопрос про бета-версию Приват24. Можно ею пользоваться?
Можно, а почему бы и нет? И она уже не бета-версия, хоть в полной веб-версии Приват24 так пишут.
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MASolomko
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