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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:56
В плане оплаты комуналки б/у приват был актуален только отсутствием коммисий при платежах по шаблону и возможностью иметь все квитанции в одном месте (сделано у них через одно место, автоматическая отправка квитанций на email периодически отваливалась и приходилось включать обратно через ТП, но все-же лучше чем ничего). С 3грн за платеж еще можно было мириться пока можно было это компенсировать выводя 2000-2500 грн/мес кредитных денег в нал или на депозиты через свинью. Но 4% + 3грн за оплату охранной сигнализации ДСО это уже за гранью...
В Моно и А-Банк вся комуналка бесплатно, в т.ч. и при оплате кредитными.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:27
Re: Приватбанк
як каже народна мудрість, комуналка має бути не просто безкомісійна, а ще й о-кеш-бечена!
бажано за 5-8%
+50грн !
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:08
MASolomko
Скажите, а при оплате коммуналки через Приват24 чеки есть, если есть, то где их находить?
А шаблон для следующей оплаты можно создать?
Вы не ответили на вопрос про бета-версию Приват24. Можно ею пользоваться?
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:42
Есть, называются "квитанции". После платежа можете сразу отправить себе на почту или скачать pdf, а можете через N-ное количество времени найти свою платежку и вытащить из неё квитанцию:
Он создастся автоматически.
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:05
Re: Приватбанк
Да. Про указании адреса хозяйства, подтягиваются автоматом шаблоны.
Чего нет, можно найти через поиск. И после добавления его в корзину предложит его сохранить.
Можно, а почему бы и нет? И она уже не бета-версия, хоть в полной веб-версии Приват24 так пишут.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:47
это при условии, что вы авторизировались в привате. при оплате без авторизации (картой не привата), квитанция доступна к скачиванию пока окно открыто (через некоторое время автоматом может закрыться и тогда квитанцию получить не выйдет, только попросить у получателя сделать распечатку по выписке)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:33
На 3700 можно попросить прислать на почту , указав номер карты и время оплаты
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:51
А есть ли в ваших краях "Сильпо"? Потому как какими бы темами не были загружены ваши "другие" карты, с платежной карты Сильпо всегда можно получить 1%, причём без фактического лимита по сумме (хотя сумма по карте ограничена достаточно скромным лимитом трат в месяц и в год, однако карт может быть больше одной).
А вот реально "больная" тема - это коммуналь, которая не оплачивается картой (и отсутствует в агрегаторах типа портмоне). Да, так бывает, не все живут в Киеве. Тут частично помогает, конечно, Приватбанк, но его комиссию в 1 грн не всегда перекрывает 1% кэшбэка, да и в нём тоже не всё есть. И тогда - только унылый бесплатный (в обе стороны) СЭП.
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