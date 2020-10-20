Додано: Вів 20 жов, 2020 22:51

Flamingo написав: ukrprom2014 написав: Intento

Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон. Платеже должны быть с кешбеком. Иное - моветон.

Имхо кэшбек не должен быть самоцелью. Главное итоговый выхлоп. Потому как если к примеру у меня все карты по которым есть кэшбек на комуналь загружены другой темой по максимуму и возьму ли я там лимит кышмыша в 500 грн. комуналем или "другой темой" - по сути не имеет разницы. В таких случаях можно и картой совсем без кишмиша оплатить комуналь. Ничего не поменяеЦЦа Имхо кэшбек не должен быть самоцелью. Главное итоговый выхлоп. Потому как если к примеру у меня все карты по которым есть кэшбек на комуналь загружены другой темой по максимуму и возьму ли я там лимит кышмыша в 500 грн. комуналем или "другой темой" - по сути не имеет разницы. В таких случаях можно и картой совсем без кишмиша оплатить комуналь. Ничего не поменяеЦЦа

А есть ли в ваших краях "Сильпо"? Потому как какими бы темами не были загружены ваши "другие" карты, с платежной карты Сильпо всегда можно получить 1%, причём без фактического лимита по сумме (хотя сумма по карте ограничена достаточно скромным лимитом трат в месяц и в год, однако карт может быть больше одной).А вот реально "больная" тема - это коммуналь, которая не оплачивается картой (и отсутствует в агрегаторах типа портмоне). Да, так бывает, не все живут в Киеве. Тут частично помогает, конечно, Приватбанк, но его комиссию в 1 грн не всегда перекрывает 1% кэшбэка, да и в нём тоже не всё есть. И тогда - только унылый бесплатный (в обе стороны) СЭП.