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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8712871387148715
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:12

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:А есть ли в ваших краях "Сильпо"? Потому как какими бы темами не были загружены ваши "другие" карты, с платежной карты Сильпо всегда можно получить 1%, причём без фактического лимита по сумме (хотя сумма по карте ограничена достаточно скромным лимитом трат в месяц и в год, однако карт может быть больше одной).

Сильпо есть. Хоть и бываю там не часто. А шо за карта? Чей-то кобренд? Можно в личку


Наверное от банка Восток.Это карта 2 в 1м.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:57

MASolomko
Ви писали раніше про комісію: "Оберайте бажану для себе комісію.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi"
Я правильно зрозумів, що при платежах через Приват24 комісія або 1грн., або 3 грн., третього варіанта немає? І тоді 11-й платіж зверх ліміту в 10 платежів без комісії, або якщо при платежах більше 2000 грн.\міс. буде саме така комісія або 1 грн, або 3 грн?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:36

finfen Вам подробно уже всё разжевали. Вы вроде давно на форуме. И личные сообщения Вам доступны. Дружеский совет, если что-то не понятно, лучше спросите у человека в личке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 8712871387148715
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