M-Audio написав:А есть ли в ваших краях "Сильпо"? Потому как какими бы темами не были загружены ваши "другие" карты, с платежной карты Сильпо всегда можно получить 1%, причём без фактического лимита по сумме (хотя сумма по карте ограничена достаточно скромным лимитом трат в месяц и в год, однако карт может быть больше одной).
Сильпо есть. Хоть и бываю там не часто. А шо за карта? Чей-то кобренд? Можно в личку
MASolomko Ви писали раніше про комісію: "Оберайте бажану для себе комісію. https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi" Я правильно зрозумів, що при платежах через Приват24 комісія або 1грн., або 3 грн., третього варіанта немає? І тоді 11-й платіж зверх ліміту в 10 платежів без комісії, або якщо при платежах більше 2000 грн.\міс. буде саме така комісія або 1 грн, або 3 грн?