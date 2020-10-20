Додано: Сер 21 жов, 2020 11:36

finfen Вам подробно уже всё разжевали. Вы вроде давно на форуме. И личные сообщения Вам доступны. Дружеский совет, если что-то не понятно, лучше спросите у человека в личке.

Кто не пьёт, тот не рискует.