Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:12
Flamingo написав: M-Audio написав:
А есть ли в ваших краях "Сильпо"? Потому как какими бы темами не были загружены ваши "другие" карты, с платежной карты Сильпо всегда можно получить 1%, причём без фактического лимита по сумме (хотя сумма по карте ограничена достаточно скромным лимитом трат в месяц и в год, однако карт может быть больше одной).
Сильпо есть. Хоть и бываю там не часто. А шо за карта? Чей-то кобренд? Можно в личку
Наверное от банка Восток.Это карта 2 в 1м.
Ratatui
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:57
MASolomko
Ви писали раніше про комісію: "Оберайте бажану для себе комісію.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina
... hie-uslugi"
Я правильно зрозумів, що при платежах через Приват24 комісія або 1грн., або 3 грн., третього варіанта немає? І тоді 11-й платіж зверх ліміту в 10 платежів без комісії, або якщо при платежах більше 2000 грн.\міс. буде саме така комісія або 1 грн, або 3 грн?
finfen
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:36
finfen Вам подробно уже всё разжевали. Вы вроде давно на форуме. И личные сообщения Вам доступны. Дружеский совет, если что-то не понятно, лучше спросите у человека в личке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:56
finfen написав:
...третього варіанта немає?
На тій сторінці напроти Приват24 є ** та нижче є розшифровка:
Приват24 написав:** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі здійснення бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн). finfen написав:
...або 1 грн, або 3 грн?
Так, чи за **
Платежі більше 2к грн сплачуйте останніми. Усе одно ж із комісію вони пройдуть
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MASolomko
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:46
Flamingo написав:
Сильпо есть. Хоть и бываю там не часто.
И правильно, там дорого и голимо.
Практически везде в каждой сети есть 1% на карточку лояльности.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:06
Goodman написав: Flamingo написав:
Сильпо есть. Хоть и бываю там не часто.
И правильно, там дорого и голимо.
Практически везде в каждой сети есть 1% на карточку лояльности.
Найпоширеніша мережа АТБ з 57% частки ринку без карток лояльності обходиться. В сільпо щось наворожують через онлайн покупки. Цікаво попробувати через онлайн в АТБ з відповідної карточки на кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:09
Ой+ написав: Goodman написав: Flamingo написав:
Сильпо есть. Хоть и бываю там не часто.
И правильно, там дорого и голимо.
Практически везде в каждой сети есть 1% на карточку лояльности.
Найпоширеніша мережа АТБ з 57% частки ринку без карток лояльності обходиться. В сільпо щось наворожують через онлайн покупки. Цікаво попробувати через онлайн в АТБ з відповідної карточки на кешбек.
В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?
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clientage
в Сер 21 жов, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:10
Ой+ написав:
Найпоширеніша мережа АТБ з 57% частки ринку без карток лояльності обходиться
оборотка АТБ-ки 104 млрд гривень!
greenozon
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:17
21 жовтня 2020 р. о 19:18 Ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (PARTENDER.COM) за Вашою карткою (4731****45) на суму 0 USD.
Причина – неправильне введення CVV2-коду Пришло на почту. Карта евровая под депо, нигде не светилась. Что за нах? Два сообщения пришло.
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andreyiskra
в Сер 21 жов, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
andreyiskra
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:17
Ой+ написав:
В сільпо щось наворожують через онлайн покупки.
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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