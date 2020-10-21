clientage написав:В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?
Цінами часто крутять деколи у два рази вверх-вниз. То, напевно, можна піймати момент, що і в сільпо той самий товар буде дешевше чим в АТБ. Хоча в цілому корзина дешевше суттєво в АТБ. А от вагового м'яса в АТБ, по крайній мірі в тих, що бував, нема доброго вибору. Ще і підвозять з Дніпропетровщини.
clientage написав:В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?
Бонус не в Сильпе, а при расчетах картой Сильпо/Восток, где угодно, причём реально без исключений. Может даже за p2p дают, но пробовать мне в голову не приходило, потому что на эти операции там совершенно конский тариф, и бонус не спасёт. Но да, отоварить этот бонус придётся в Сильпо, купив-таки рыбку на 10% дороже. Ну или найти другой товар, который там не дороже, чем везде, такого тоже достаточно.
Ага, тут вот оказывается что "Выдача карт «Власний Рахунок» с платежной функцией приостановлена", значит в самом Сильпо получить её уже нельзя, придётся тащиться в банк "Восток", и ещё и платить 50 гривен за «Власний Рахунок» Вильный. Хреновенько. https://bankvostok.com.ua/ru/private/cards/card-own-free