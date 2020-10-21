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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8713871487158716
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:26

Re: Приватбанк

  clientage написав:В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?


Цінами часто крутять деколи у два рази вверх-вниз. То, напевно, можна піймати момент, що і в сільпо той самий товар буде дешевше чим в АТБ. Хоча в цілому корзина дешевше суттєво в АТБ.
А от вагового м'яса в АТБ, по крайній мірі в тих, що бував, нема доброго вибору. Ще і підвозять з Дніпропетровщини.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:29

  clientage написав:В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?

Бонус не в Сильпе, а при расчетах картой Сильпо/Восток, где угодно, причём реально без исключений. Может даже за p2p дают, но пробовать мне в голову не приходило, потому что на эти операции там совершенно конский тариф, и бонус не спасёт.
Но да, отоварить этот бонус придётся в Сильпо, купив-таки рыбку на 10% дороже. Ну или найти другой товар, который там не дороже, чем везде, такого тоже достаточно.

Ага, тут вот оказывается что "Выдача карт «Власний Рахунок» с платежной функцией приостановлена", значит в самом Сильпо получить её уже нельзя, придётся тащиться в банк "Восток", и ещё и платить 50 гривен за «Власний Рахунок» Вильный. Хреновенько.
https://bankvostok.com.ua/ru/private/cards/card-own-free
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:40

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:а при расчетах картой Сильпо/Восток, где угодно

де угодно -- эт Б5 или даже Алка с 1% +Рассрочка на 6мес от 500грн (т.е. ещё +2..3%)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:45

Re: Приватбанк

21 жовтня 2020 р. о 19:30 Ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (PARTENDER.COM) за Вашою карткою (4731****331) на суму 1 USD. Картой не пользуюсь уже как год. Приват слил кому-то информацию...?
vipsetikr
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Но да, отоварить этот бонус придётся в Сильпо, купив-таки рыбку на 10% дороже.


Якраз завтра може буде на 10% дешевше як в АТБ, на певну категорію

Щочетверга в «Сільпо» діє знижка 20% на певну категорію риби або морепродуктів. https://silpo.ua/offers/other/ribnij-chetver
22 жовтня 2020 року діятиме знижка на пресерви.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51

  clientage написав:
  M-Audio написав:а при расчетах картой Сильпо/Восток, где угодно

или даже Алка с 1%

И где там 1% ?
В каком-нибудь ко-брэнде типа ЭКО?
К тому же, вероятно, "грязными", в отличие от.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:18

  vipsetikr написав:21 жовтня 2020 р. о 19:30 Ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (PARTENDER.COM) за Вашою карткою (4731****331) на суму 1 USD. Картой не пользуюсь уже как год. Приват слил кому-то информацию...?

Х.з. на карте 0 всё время.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:52

  andreyiskra написав:
  vipsetikr написав:21 жовтня 2020 р. о 19:30 Ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (PARTENDER.COM) за Вашою карткою (4731****331) на суму 1 USD. Картой не пользуюсь уже как год. Приват слил кому-то информацию...?

Х.з. на карте 0 всё время.

Карта скомпрометирована, ну или кто-то тупо перебирает cvv, не суть важно, но я в таких случаях перевыпускаю карту своим близким.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 05:18

  clientage написав:
  M-Audio написав:а при расчетах картой Сильпо/Восток, где угодно

де угодно -- эт Б5 или даже Алка с 1% +Рассрочка на 6мес от 500грн (т.е. ещё +2..3%)

Ну изначально эту карту М-Audio привел мне в качестве примера для оплаты комуналя. А как известно ни б5 ни алюськины кэшбеком МСС4900 не отоваривают.
Дабы отсечь всех советовальщиков - и про ньюшку и про виику и про форвард (в этом месяце) знаю. Но речь была о том чем еще можно платить, если основные карты и так загружены "по марусин поясок"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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