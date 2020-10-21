RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8714871587168717
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:21

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  clientage написав:де угодно -- эт Б5 или даже Алка с 1% +Рассрочка на 6мес от 500грн (т.е. ещё +2..3%)

Ну изначально эту карту М-Audio привел мне в качестве примера для оплаты комуналя. А как известно ни б5 ни алюськины кэшбеком МСС4900 не отоваривают...

Ну тада предлагаю еще на Алкину Эко посмотреть, там вааще... талонами на питание 2%+2% дают
А вааще для свыни все карты всегда сгодятся :idea:

Ну Эко подходит тем у кого поблизости есть где эти талоны отоваривать. А так шоб копить год а потом проездом через какой-то город где эко маркет есть тариться под завязку багажника как не хочеЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5013
З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:11

clientage

В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?[/quote]

А гусика и индюшатины в АТБ нет. Ашана в нашем селе нема.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7172
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:51

  Ratatui написав:clientage

В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?


А гусика и индюшатины в АТБ нет. Ашана в нашем селе нема.[/quote]
Хорошая индюшатина есть в Ашане. Но в Сільпо тоже беру
ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32668
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 3828 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:38

Подскажите как пополнить счет юр.лица в приват банке с мин. комиссией?
REA 1109
 
Повідомлень: 87
З нами з: 18.07.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:42

Re: Приватбанк

  clientage написав:ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле

У меня в пешей доступности 3 черных АТБ и 1 старый синий. Черные как-то посовременнее смотрятся.
Индюшатина (филе) в черных точно есть, как и крольчатина, а вот гусятины ни разу не видел.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8714871587168717
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18757)
22.10.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.