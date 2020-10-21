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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:21
clientage написав: Flamingo написав: clientage написав:
де угодно -- эт Б5 или даже Алка с 1% +Рассрочка на 6мес от 500грн (т.е. ещё +2..3%)
Ну изначально эту карту М-Audio привел мне в качестве примера для оплаты комуналя. А как известно ни б5 ни алюськины кэшбеком МСС4900 не отоваривают...
Ну тада предлагаю еще на Алкину Эко посмотреть, там вааще... талонами на питание 2%+2% дают
А вааще для свыни все карты всегда сгодятся
Ну Эко подходит тем у кого поблизости есть где эти талоны отоваривать. А так шоб копить год а потом проездом через какой-то город где эко маркет есть тариться под завязку багажника как не хочеЦЦа
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:11
clientage
В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?[/quote]
А гусика и индюшатины в АТБ нет. Ашана в нашем селе нема.
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Ratatui
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:51
Ratatui написав:clientage
В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?
А гусика и индюшатины в АТБ нет. Ашана в нашем селе нема.[/quote]
Хорошая индюшатина есть в Ашане. Но в Сільпо тоже беру
ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 жов, 2020 11:38
Подскажите как пополнить счет юр.лица в приват банке с мин. комиссией?
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REA 1109
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Додано: Чет 22 жов, 2020 11:42
clientage написав:
ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле
У меня в пешей доступности 3 черных АТБ и 1 старый синий. Черные как-то посовременнее смотрятся.
Индюшатина (филе) в черных точно есть, как и крольчатина, а вот гусятины ни разу не видел.
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ingtrans
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