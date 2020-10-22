Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 09:21
clientage написав: Flamingo написав: clientage написав:
де угодно -- эт Б5 или даже Алка с 1% +Рассрочка на 6мес от 500грн (т.е. ещё +2..3%)
Ну изначально эту карту М-Audio привел мне в качестве примера для оплаты комуналя. А как известно ни б5 ни алюськины кэшбеком МСС4900 не отоваривают...
Ну тада предлагаю еще на Алкину Эко посмотреть, там вааще... талонами на питание 2%+2% дают
А вааще для свыни все карты всегда сгодятся
Ну Эко подходит тем у кого поблизости есть где эти талоны отоваривать. А так шоб копить год а потом проездом через какой-то город где эко маркет есть тариться под завязку багажника как не хочеЦЦа
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:11
clientage В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?[/quote] А гусика и индюшатины в АТБ нет. Ашана в нашем селе нема.
Ratatui
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:51
Ratatui написав: clientage
В АТБ (и Ашане) касная ыбка от Норман на 10% дешевле чем в Сільпо
И зачем мне отот бунус 1% у Сільпе?
А гусика и индюшатины в АТБ нет. Ашана в нашем селе нема.[/quote]
Хорошая индюшатина есть в Ашане. Но в Сільпо тоже беру
ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 22 жов, 2020 11:38
Подскажите как пополнить счет юр.лица в приват банке с мин. комиссией?
REA 1109
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Додано: Чет 22 жов, 2020 11:42
clientage написав:
ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле
У меня в пешей доступности 3 черных АТБ и 1 старый синий. Черные как-то посовременнее смотрятся.
Индюшатина (филе) в черных точно есть, как и крольчатина, а вот гусятины ни разу не видел.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:31
REA 1109 написав:
Подскажите как пополнить счет юр.лица в приват банке с мин. комиссией?
Выбора особо никакого нет - только сделать перевод по IBAN. Желательно с карты того банка где Сэп бесплатный
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:39
andreyiskra написав:
21 жовтня 2020 р. о 19:18 Ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (PARTENDER.COM) за Вашою карткою (4731****45) на суму 0 USD.
Причина – неправильне введення CVV2-коду
Пришло на почту. Карта евровая под депо, нигде не светилась. Что за нах? Два сообщения пришло.
блокируйте (лучше через горячку, чтобы были следы) и перевыпускайте
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:46
REA 1109 написав:
Подскажите как пополнить счет юр.лица в приват банке с мин. комиссией?
Сделать СЭП по реквизитам из Альфы - комиссия 0 (за свои при наличии там пакетной карты).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:40
del
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Карамболь
в Чет 22 жов, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:08
Flamingo написав: clientage написав: M-Audio написав:
а при расчетах картой Сильпо/Восток, где угодно
де угодно -- эт Б5 или даже Алка с 1% +Рассрочка на 6мес от 500грн (т.е. ещё +2..3%)
Ну изначально эту карту М-Audio привел мне в качестве примера для оплаты комуналя. А как известно ни б5 ни алюськины кэшбеком МСС4900 не отоваривают.
Дабы отсечь всех советовальщиков - и про ньюшку и про виику и про форвард (в этом месяце) знаю. Но речь была о том чем еще можно платить, если основные карты и так загружены "по марусин поясок"
"Звистно"! чем)
С некоторыми ограничениями, но можно.
guntherhouse777
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