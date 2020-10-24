Ratatui
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:38
У АТБ - хорошее присутствие везде, кроме центра.
В центре - его вообще нет.
Это в Киеве. Как в других городах - не знаю.
Так что - да: есть люди, которые не различают цвета этих атб-шек, хотя бы потому, что попросту их не посещают
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:25
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:26
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05
...та куплЯты долЯры
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:34
А есть еще и зеленые)
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:48
А банк прислал сообщение, что с 10 ноября перевод через приватовскую тумбу с комиссией 0,5%, возмещаемых через кешбек.
Приват только с А поссорился или со всеми банками, на которые сейчас можно бесплатно перевести таким образом?
Так же как в случае с моней кешбек будет даваться только на пополнение наличкой или с универсалки приватовской тоже можно будет отправлять с возмещением?
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:52
guntherhouse777
Изучил цвета 4х ближайших все чёрные. А зелёные готовят для травки от Зе после опроса?
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