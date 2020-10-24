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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8716871787188719>
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:29

Ratatui
Вы точно в Украине живёте? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:38

  Vorlon написав:Вы точно в Украине живёте? :shock:

У АТБ - хорошее присутствие везде, кроме центра.
В центре - его вообще нет.
Это в Киеве. Как в других городах - не знаю.
Так что - да: есть люди, которые не различают цвета этих атб-шек, хотя бы потому, что попросту их не посещают
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:39

и тут порезали ставки по валютным депо :cry:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:25

  Vorlon написав:Ratatui
Вы точно в Украине живёте? :shock:


Да как бы да. Просто рядом со мной 4 АТБ, но разницы по цвету между ними нет хотя открывались они в разное время в течении двух лет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:26

  Kalgan написав:и тут порезали ставки по валютным депо :cry:


Надо любить гривно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05

  Ratatui написав:
  Kalgan написав:и тут порезали ставки по валютным депо :cry:


Надо любить гривно.

...та куплЯты долЯры :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:34

  Ratatui написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:ЧесТно говоря, отэти придомовые(синие) АТБ -- отстой, но рибка и фрукты дешевле

У меня в пешей доступности 3 черных АТБ и 1 старый синий. Черные как-то посовременнее смотрятся.
Индюшатина (филе) в черных точно есть, как и крольчатина, а вот гусятины ни разу не видел.


Что за чёрные и синие? :shock: Даже не обращал внимание.

А есть еще и зеленые)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:48

А банк прислал сообщение, что с 10 ноября перевод через приватовскую тумбу с комиссией 0,5%, возмещаемых через кешбек.
Приват только с А поссорился или со всеми банками, на которые сейчас можно бесплатно перевести таким образом?
Так же как в случае с моней кешбек будет даваться только на пополнение наличкой или с универсалки приватовской тоже можно будет отправлять с возмещением?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:52

guntherhouse777

Изучил цвета 4х ближайших все чёрные. А зелёные готовят для травки от Зе после опроса? :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:30

Re: Приватбанк

  Ratatui написав:А зелёные готовят для травки от Зе после опроса?


якого опроса?
ходив на вибори, голосував, не було ніякого апроса!
+50грн !
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greenozon
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