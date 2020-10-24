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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:34
greenozon написав: Ratatui написав:
А зелёные готовят для травки от Зе после опроса?
якого опроса?
ходив на вибори, голосував, не було ніякого апроса!
Був, написав - ПОШЁЛ на*** (син був рядом; хотів написати - НАЙУХ).
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Додано: Нед 25 жов, 2020 20:56
greenozon написав:
не було ніякого апроса!
був , за бажання , не силували
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