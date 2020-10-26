Ratatui
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:38
У АТБ - хорошее присутствие везде, кроме центра.
В центре - его вообще нет.
Это в Киеве. Как в других городах - не знаю.
Так что - да: есть люди, которые не различают цвета этих атб-шек, хотя бы потому, что попросту их не посещают
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:25
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:26
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:05
...та куплЯты долЯры
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:34
А есть еще и зеленые)
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:48
А банк прислал сообщение, что с 10 ноября перевод через приватовскую тумбу с комиссией 0,5%, возмещаемых через кешбек.
Приват только с А поссорился или со всеми банками, на которые сейчас можно бесплатно перевести таким образом?
Так же как в случае с моней кешбек будет даваться только на пополнение наличкой или с универсалки приватовской тоже можно будет отправлять с возмещением?
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:26
SWIFT
Нужен совет знающих, кто пользовался swift переводами.
Ситуация следующая... Планирую переезд в другую страну, сумму в дол. (свыше лимита 400000 грн.) буду переводить swiftoм через Приват24 после того, как приеду и открою там счет. Деньги лежат на КДВ, на всякий случай оставляю ген. доверенность на близкого человека. Я буду как отправитель и получатель, возможности вернутся, если потребуется явка в банк - нет. Также оставляю запасной вариант отправки частями через Western Union в Приват24.
1) Могут ли быть проблемы с обработкой перевода со стороны Привата?
2) Нужно ли подтверждать происхождение средств, если они уже на карте?
3) Потребуют ли какие-то документы, т.к. сумма превышает лимит, если отправитель и получатель одно лицо?
4) Не будет ли вопросов от фин. мониторинга или налоговой?
5) Какие еще моменты учесть или рассмотреть варианты перевода?
Заранее благодарю за ответы.
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