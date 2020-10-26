2) банк может по своему усмотрению затребовать эти документы;
3) на
5) скорее всего, при отправке суммы свыше 400к грн, но не больше 100к евро/год будет отправка через "
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03
Re: Приватбанк
alexus_l,
2) банк может по своему усмотрению затребовать эти документы;
3) на
5) скорее всего, при отправке суммы свыше 400к грн, но не больше 100к евро/год будет отправка через "
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:10
alexus_l
Будь який перший свіфт в ПБ із документами
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:14
greenozon
Спасибо. А договор о продаже квартиры подойдет как источник? Не придется еще с него налоги платить?
У них еще на сайте написано, что если свыше лимита в 400000, то отправка только с текущего счета. Не знаете, по факту с карты получится?
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