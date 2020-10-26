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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8716871787188719
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03

Re: Приватбанк

alexus_l,
2) банк может по своему усмотрению затребовать эти документы;
3) на странице про SWIFT указано, что до 400к грн/день отправить сможешь без доков, свыше надо документы;
5) скорее всего, при отправке суммы свыше 400к грн, но не больше 100к евро/год будет отправка через "е-ліміт НБУ"; такой перевод будет происходить с документами.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:10

alexus_l

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:14

greenozon
Спасибо. А договор о продаже квартиры подойдет как источник? Не придется еще с него налоги платить?

У них еще на сайте написано, что если свыше лимита в 400000, то отправка только с текущего счета. Не знаете, по факту с карты получится?
alexus_l
 
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