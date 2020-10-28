2) банк может по своему усмотрению затребовать эти документы;
3) на
5) скорее всего, при отправке суммы свыше 400к грн, но не больше 100к евро/год будет отправка через "
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03
Re: Приватбанк
alexus_l,
2) банк может по своему усмотрению затребовать эти документы;
3) на
5) скорее всего, при отправке суммы свыше 400к грн, но не больше 100к евро/год будет отправка через "
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:10
alexus_l
Будь який перший свіфт в ПБ із документами
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:14
greenozon
Спасибо. А договор о продаже квартиры подойдет как источник? Не придется еще с него налоги платить?
У них еще на сайте написано, что если свыше лимита в 400000, то отправка только с текущего счета. Не знаете, по факту с карты получится?
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:44
Re: Приватбанк
Кто подскажет,если (по мнению банка) не пройдена процедура актуализации, можно ожидать блокировки приват24 и всех карт, или карты остаются рабочими? Просто жена за последние 3 месяца два раза была в банке(проходила актуализацию) и один раз отправляла фото документов через приват24, а банер, о том что у них отсутствуют документы, так и продолжает висеть в приложении.Оператор отвечает заученной фразой, что вам необходимо обратиться в ближайшее отделение банка с документами. Вроде как издеваются...
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:11
Re: Приватбанк
vladimir_smirnov_61, банк запрашивает актуализацию паспортных данных и/или анкетных данных? Почистите кеш/куки в браузере и зайдите в Приват24.
Если имеете карту, то у вас открыт текущий счет с использованием платёжной карты. Должно получиться.
ps Да и не каждый менеджер умеет открывать текущие счета без карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:29
Re: Приватбанк
Плюс платіжні доручення з відповідними призначеннями платежу.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:12
а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:25
Друзья, подскажите, пожалуйста. Есть ли хоть какой то способ перевести или выйти в кэш с Универспльной меньше чем за 0.5%?
Спасибо!
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:14
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