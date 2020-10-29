А так взагалі можна було???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:12
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:15
Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27
Re: Приватбанк
Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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