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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8717871887198720
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:12

  Клаус написав:а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки


А так взагалі можна було???
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:15

  nighthawk5 написав:
  Клаус написав:а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки


А так взагалі можна було???

Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?


Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.
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Goodman
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  #<1 ... 8717871887198720
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