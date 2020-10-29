А так взагалі можна було???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:12
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:15
Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27
Re: Приватбанк
Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:26
Не знаю как по газу (не пользуюсь), но как-то смотрел (без приложений) что есть из поставщиков электроэнергии, кроме пресловутого ДТЭКа. Хоть и нашёл их под сотню, впечатление одно: всё это ситуативные бумажные карманные "поставщики" для своих предприятий, созданные с целью увода денег в лично контролируемую нишу. Условия перехода не публикуют, тарифы тоже. Та пара поставщиков, которые всё-таки опубликовали тарифы, просят вдвое больше ДТЭК.
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:30
Re: Приватбанк
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:35
Яка вигода з цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:40
Re: Приватбанк
Квесторе_поверніться, кинули на ПОН Донецькоблгаз не закупив газ, до 1 грудня треба заключити договір із новим постачальником.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:40
Re: Приватбанк
Хто перейшов у серпні й обрав тариф "Річний" то платить по 4.73грн протягом року. А вигоду порахує кожен, в залежності від ціни свого облгаззбуту.
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