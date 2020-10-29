Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы. 23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН). С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта. И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Яка вигода з цього процесу?
2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц