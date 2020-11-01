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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8718871987208721
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:04

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:
  Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.

Яка вигода з цього процесу?

2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:25

  MASolomko написав:смотрели через реестр ПОН

Что за реестр?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:45

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:смотрели через реестр ПОН

Что за реестр?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:43

  Intento написав:
  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:смотрели через реестр ПОН

Что за реестр?
Постачальник останньої надії
https://gas.ua/uk/home/pon
См. раздел "Перевірте статус по підключенню" с кнопкой

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