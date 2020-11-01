хуторянка написав: Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав:
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Яка вигода з цього процесу?
2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
Почти 2.5 грн разницы нафтогаза с одессагазом (8.7грн) + еще доставка 95 копеек = 9.65 - итого самая дорогая цена за последние года (максимум был вроде 8.5).
Почему такая разница между нафтогазом и одессагазом/прочими обл-газ-прокладками?
Почему государственная компания нефтегаз фактически стала коммерческой и работает в интересах непонятно кого, но не в интересах граждан собственной страны.
и еще миллион вопросов так видимо и останутся без ответов.
Европейские реформы, говорят идут. Ну-ну.
Есть еще люди, которые в это даже верят.
П.С. И не факт, что те кто сейчас заключат в спешном порядке договора с постачальником останьої надії, нафтогазом с "благотворительной акцией" "газ по 6.33", через год не получат цену газа сопоставимую или даже больше чем у барыг-облагазов. А правила переподключения опять поменяют.