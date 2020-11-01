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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8718871987208721
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:04

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:
  Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.

Яка вигода з цього процесу?

2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:25

  MASolomko написав:смотрели через реестр ПОН

Что за реестр?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:45

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:смотрели через реестр ПОН

Что за реестр?
Постачальник останньої надії
https://gas.ua/uk/home/pon
См. раздел "Перевірте статус по підключенню" с кнопкой
Intento
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:43

  Intento написав:
  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:смотрели через реестр ПОН

Что за реестр?
Постачальник останньої надії
https://gas.ua/uk/home/pon
См. раздел "Перевірте статус по підключенню" с кнопкой

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 02:38

  хуторянка написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.

Яка вигода з цього процесу?

2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц


Почти 2.5 грн разницы нафтогаза с одессагазом (8.7грн) + еще доставка 95 копеек = 9.65 - итого самая дорогая цена за последние года (максимум был вроде 8.5). :shock:
Почему такая разница между нафтогазом и одессагазом/прочими обл-газ-прокладками? :evil:
Почему государственная компания нефтегаз фактически стала коммерческой и работает в интересах непонятно кого, но не в интересах граждан собственной страны.
и еще миллион вопросов так видимо и останутся без ответов.
Европейские реформы, говорят идут. Ну-ну. :? Есть еще люди, которые в это даже верят.

П.С. И не факт, что те кто сейчас заключат в спешном порядке договора с постачальником останьої надії, нафтогазом с "благотворительной акцией" "газ по 6.33", через год не получат цену газа сопоставимую или даже больше чем у барыг-облагазов. А правила переподключения опять поменяют. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 07:39

ПРИ ПЕТЕ БЫЛО ДЕШЕВЛЕ

Alex2007
первая столица впереди планеты всей-8,84+1,36=10,2 :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:17

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:45

  greenozon написав:ПБ + Swift (gpi)
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Інструкцію в студію.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:49

На жаль інструкцію глянути не вийде - щось пішло не так (с) :D

http://prntscr.com/vbqw2e


PS виходить що ці листи навіть ніхто в банку не перевіряє... красота
+50грн !
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greenozon
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