Додано: Пон 02 лис, 2020 14:50

хуторянка написав: Alex2007

первая столица впереди планеты всей-8,84+1,36=10,2 первая столица впереди планеты всей-8,84+1,36=10,2

так это еще не все в курсе.в основном везде сообщается что нефтегаз повысился на 35% и составляет около 6.5. Некоторые думают "ну ладно 6.5, много, но это еще в пределах терпения". Но они не в курсе, что большинство конкретных облгазов припишут им еще +2 грн. Я сам, если честно, до вчерашнего вечера думал, что цена от одессагаза будет где-то +- так же как и у нефтегаза и не перепроверял этого. Оказывается они совсем там оборзели.А если цена газа на биржах вырастет еще на 50% и курс например 35 - цена только от нафтогаза будет больше 12 за куб. Эти местные п... поставят вообще тариф 15 ? А харя не треснет у них ?