Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы. 23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН). С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта. И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Яка вигода з цього процесу?
2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
MASolomko написав:19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы. 23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН). С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта. И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Яка вигода з цього процесу?
2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
Почти 2.5 грн разницы нафтогаза с одессагазом (8.7грн) + еще доставка 95 копеек = 9.65 - итого самая дорогая цена за последние года (максимум был вроде 8.5). Почему такая разница между нафтогазом и одессагазом/прочими обл-газ-прокладками? Почему государственная компания нефтегаз фактически стала коммерческой и работает в интересах непонятно кого, но не в интересах граждан собственной страны. и еще миллион вопросов так видимо и останутся без ответов. Европейские реформы, говорят идут. Ну-ну. Есть еще люди, которые в это даже верят.
П.С. И не факт, что те кто сейчас заключат в спешном порядке договора с постачальником останьої надії, нафтогазом с "благотворительной акцией" "газ по 6.33", через год не получат цену газа сопоставимую или даже больше чем у барыг-облагазов. А правила переподключения опять поменяют.
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хуторянка написав:Alex2007 первая столица впереди планеты всей-8,84+1,36=10,2
так это еще не все в курсе. в основном везде сообщается что нефтегаз повысился на 35% и составляет около 6.5. Некоторые думают "ну ладно 6.5, много, но это еще в пределах терпения". Но они не в курсе, что большинство конкретных облгазов припишут им еще +2 грн. Я сам, если честно, до вчерашнего вечера думал, что цена от одессагаза будет где-то +- так же как и у нефтегаза и не перепроверял этого. Оказывается они совсем там оборзели. А если цена газа на биржах вырастет еще на 50% и курс например 35 - цена только от нафтогаза будет больше 12 за куб. Эти местные п... поставят вообще тариф 15 ? А харя не треснет у них ?