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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8719872087218722 Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55 Alex2007 написав: Почти 2.5 грн разницы нафтогаза с одессагазом (8.7грн) + еще доставка 95 копеек = 9.65 - итого самая дорогая цена за последние года (максимум был вроде 8.5).

Почему такая разница между нафтогазом и одессагазом/прочими обл-газ-прокладками?

Почему государственная компания нефтегаз фактически стала коммерческой и работает в интересах непонятно кого, но не в интересах граждан собственной страны.

и еще миллион вопросов так видимо и останутся без ответов.

Европейские реформы, говорят идут. Ну-ну. Есть еще люди, которые в это даже верят.



П.С. И не факт, что те кто сейчас заключат в спешном порядке договора с постачальником останьої надії, нафтогазом с "благотворительной акцией" "газ по 6.33", через год не получат цену газа сопоставимую или даже больше чем у барыг-облагазов. А правила переподключения опять поменяют. Почти 2.5 грн разницы нафтогаза с одессагазом (8.7грн) + еще доставка 95 копеек = 9.65 - итого самая дорогая цена за последние года (максимум был вроде 8.5).Почему такая разница между нафтогазом и одессагазом/прочими обл-газ-прокладками?Почему государственная компания нефтегаз фактически стала коммерческой и работает в интересах непонятно кого, но не в интересах граждан собственной страны.и еще миллион вопросов так видимо и останутся без ответов.Европейские реформы, говорят идут. Ну-ну.Есть еще люди, которые в это даже верят.П.С. И не факт, что те кто сейчас заключат в спешном порядке договора с постачальником останьої надії, нафтогазом с "благотворительной акцией" "газ по 6.33", через год не получат цену газа сопоставимую или даже больше чем у барыг-облагазов. А правила переподключения опять поменяют.



тихо ржу. опять зрада.

у нафтогаза можна купить дешевле чем у облгазов и опять не так. опять видите ли работает нафтогаз не пойми на кого.

но умные люди оформляют договора с нафтогазом и тихо ржут со зрадунов. тихо ржу. опять зрада.у нафтогаза можна купить дешевле чем у облгазов и опять не так. опять видите ли работает нафтогаз не пойми на кого.но умные люди оформляют договора с нафтогазом и тихо ржут со зрадунов. mephala Повідомлень: 7009 З нами з: 07.04.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 15:02 mephala написав:

тихо ржу. опять зрада.

у нафтогаза можна купить дешевле чем у облгазов и опять не так. опять видите ли работает нафтогаз не пойми на кого.

но умные люди оформляют договора с нафтогазом и тихо ржут со зрадунов. тихо ржу. опять зрада.у нафтогаза можна купить дешевле чем у облгазов и опять не так. опять видите ли работает нафтогаз не пойми на кого.но умные люди оформляют договора с нафтогазом и тихо ржут со зрадунов.



видите ли не у всех есть возможность перейти так просто с облгаза на нефтегаз, поскольку исторически счетчик совместный с соседями, и иметь лишний раз совместное дело (совместное переподключение) с этими конкретными соседями вообще не хочется. Это раз. Был бы у меня свой личный счетчик - я бы, вероятно, еще летом заключил договор на год с ними.



А два: вопрос больше к облгазам, которые не понятно с какого бодуна берут такие цифры.



И три: посмотрим когда нафтогаз загонит всех (процентов 70) "счистливчиков" под свое крылышко и через год-два опять проведут какую-то реформу и отключиться от них уже нельзя будет или будет стоить денег (как с отоплением: сильно можете сейчас отключиться от теца?). Ну и тариф у них тоже будет "счастливый" Так что не радуйтесь раньше времени "со зрадунов" Скажем так, поимеют всех, кого-то раньше, кого-то позже. видите ли не у всех есть возможность перейти так просто с облгаза на нефтегаз, поскольку исторически счетчик совместный с соседями, и иметь лишний раз совместное дело (совместное переподключение) с этими конкретными соседями вообще не хочется. Это раз. Был бы у меня свой личный счетчик - я бы, вероятно, еще летом заключил договор на год с ними.А два: вопрос больше к облгазам, которые не понятно с какого бодуна берут такие цифры.И три: посмотрим когда нафтогаз загонит всех (процентов 70) "счистливчиков" под свое крылышко и через год-два опять проведут какую-то реформу и отключиться от них уже нельзя будет или будет стоить денег (как с отоплением: сильно можете сейчас отключиться от теца?). Ну и тариф у них тоже будет "счастливый"Так что не радуйтесь раньше времени "со зрадунов"Скажем так, поимеют всех, кого-то раньше, кого-то позже. Alex2007 1

Повідомлень: 2534 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1206 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 15:11 Клаус написав: а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки

последние новости... общение с чатом банка - безрезультатно, мол, вам должны звонить с НГ.. Сегодня сам дозвонился, заявка в работе.. Да, долго (с 22.10 идёт отсчёт) - идёт шквал заявок.. Но тариф будет как за октябрь - 5,ХХ грн/куб.. Задиктовал свой мейл - жду до конца недели номер ОС - и рег. на сайте НГ.. Почитал здесь переписку... Два замечания: тариф на доставку ( в Киеве 0,34/куб) никак не зависит от вашего поставщика, или смены его, и устанавливается НКРЕ, и как вы все заметили он неизменен почти год.. Также меня не устраивало подача заявки чрз сайт gas.ua - мог сделать это ещё 2мес назад - там треб высылать доки на квартиру, потому и выбрал чрз П24.. Кста, можно и чрз ПУМБ - на сайте даже карту отделений банка приводят, но я не их клиент, потому не знаю насколько там удобно последние новости... общение с чатом банка - безрезультатно, мол, вам должны звонить с НГ.. Сегодня сам дозвонился, заявка в работе.. Да, долго (с 22.10 идёт отсчёт) - идёт шквал заявок.. Но тариф будет как за октябрь - 5,ХХ грн/куб.. Задиктовал свой мейл - жду до конца недели номер ОС - и рег. на сайте НГ.. Почитал здесь переписку... Два замечания: тариф на доставку ( в Киеве 0,34/куб) никак не зависит от вашего поставщика, или смены его, и устанавливается НКРЕ, и как вы все заметили он неизменен почти год.. Также меня не устраивало подача заявки чрз сайт gas.ua - мог сделать это ещё 2мес назад - там треб высылать доки на квартиру, потому и выбрал чрз П24.. Кста, можно и чрз ПУМБ - на сайте даже карту отделений банка приводят, но я не их клиент, потому не знаю насколько там удобно Клаус Повідомлень: 1009 З нами з: 04.10.13 Подякував: 36 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8719872087218722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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