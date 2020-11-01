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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8719872087218722
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55

  Alex2007 написав:Почти 2.5 грн разницы нафтогаза с одессагазом (8.7грн) + еще доставка 95 копеек = 9.65 - итого самая дорогая цена за последние года (максимум был вроде 8.5). :shock:
Почему такая разница между нафтогазом и одессагазом/прочими обл-газ-прокладками? :evil:
Почему государственная компания нефтегаз фактически стала коммерческой и работает в интересах непонятно кого, но не в интересах граждан собственной страны.
и еще миллион вопросов так видимо и останутся без ответов.
Европейские реформы, говорят идут. Ну-ну. :? Есть еще люди, которые в это даже верят.

П.С. И не факт, что те кто сейчас заключат в спешном порядке договора с постачальником останьої надії, нафтогазом с "благотворительной акцией" "газ по 6.33", через год не получат цену газа сопоставимую или даже больше чем у барыг-облагазов. А правила переподключения опять поменяют. :mrgreen:


тихо ржу. опять зрада.
у нафтогаза можна купить дешевле чем у облгазов и опять не так. опять видите ли работает нафтогаз не пойми на кого.
но умные люди оформляют договора с нафтогазом и тихо ржут со зрадунов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:02

  mephala написав:
тихо ржу. опять зрада.
у нафтогаза можна купить дешевле чем у облгазов и опять не так. опять видите ли работает нафтогаз не пойми на кого.
но умные люди оформляют договора с нафтогазом и тихо ржут со зрадунов.


видите ли не у всех есть возможность перейти так просто с облгаза на нефтегаз, поскольку исторически счетчик совместный с соседями, и иметь лишний раз совместное дело (совместное переподключение) с этими конкретными соседями вообще не хочется. Это раз. Был бы у меня свой личный счетчик - я бы, вероятно, еще летом заключил договор на год с ними.

А два: вопрос больше к облгазам, которые не понятно с какого бодуна берут такие цифры.

И три: посмотрим когда нафтогаз загонит всех (процентов 70) "счистливчиков" под свое крылышко и через год-два опять проведут какую-то реформу и отключиться от них уже нельзя будет или будет стоить денег (как с отоплением: сильно можете сейчас отключиться от теца?). Ну и тариф у них тоже будет "счастливый" :mrgreen: Так что не радуйтесь раньше времени "со зрадунов" :lol: :lol: :lol: Скажем так, поимеют всех, кого-то раньше, кого-то позже.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:11

  Клаус написав:а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки

последние новости... общение с чатом банка - безрезультатно, мол, вам должны звонить с НГ.. Сегодня сам дозвонился, заявка в работе.. Да, долго (с 22.10 идёт отсчёт) - идёт шквал заявок.. Но тариф будет как за октябрь - 5,ХХ грн/куб.. Задиктовал свой мейл - жду до конца недели номер ОС - и рег. на сайте НГ.. Почитал здесь переписку... Два замечания: тариф на доставку ( в Киеве 0,34/куб) никак не зависит от вашего поставщика, или смены его, и устанавливается НКРЕ, и как вы все заметили он неизменен почти год.. Также меня не устраивало подача заявки чрз сайт gas.ua - мог сделать это ещё 2мес назад - там треб высылать доки на квартиру, потому и выбрал чрз П24.. Кста, можно и чрз ПУМБ - на сайте даже карту отделений банка приводят, но я не их клиент, потому не знаю насколько там удобно
Клаус
 
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  #<1 ... 8719872087218722
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