Почему тут реклама только нафтогаза?
Вот ещё какой-то "украинский" "провайдер энергии". И цены ниже, и реклама прикольная:
Бенефициар: Журило Микола Миколайович
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:41
Почему тут реклама только нафтогаза?
Вот ещё какой-то "украинский" "провайдер энергии". И цены ниже, и реклама прикольная:
Бенефициар: Журило Микола Миколайович
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 02 лис, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42
понятно что труба не меняется.
Но в моем случае нюанс разделения стоимости потребленного газа по совместному счетчику с соседями (определенный коэффициент) может где-то случайно "потеряться", если они останутся на облгазе, а я перейду на нафтогаз. Ни с поставщиком газа в случае непоняток (а облгазы всегда были непростыми конторами), ни с соседями для совместного перехода не хочется возиться. Так что пока как-то так.
И почему-то уверен, что наши реформаторы/законодатели/поставщики будут еще не раз переделывать процесс и особенности перехода с поставщика на поставщика - какие-то лимиты, штрафы, хз что еще придумают. Если уже сейчас идет "наплыв заявок" - будут с этим бороться.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:48
Alex2007
я правильно понимаю что у вас частный сектор поделенный на нескольких людей а газоввод один и договор оформлен на одного человека (остальные просто дали согласие на оформление договора на этого одного) ?
если это так то у вас только всем кустом переходить на другого поставщика. никаких делений одни туда другие сюда не будет.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:52
Які такі норми на 102 куба доставки влітку? Це якраз все по лічильнику: минулорічне споживання поділене на 12 місяців - і рівномірно платиться доставка протягом року. А у вас за доставку хіба рахують по іншому? Щомісчно по лічильнику?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:54
Re: Приватбанк
Ну банк только предложил свое сотрудничество, т. е. выступает посредником. Поэтому все вопросы к НГ.
А у Привата разве есть доки на квартиру? Ну ИНН и паспорт + прописку он ещё может нарисовать (не зря ж они актуализацию проводят). В инструкции-видео указывали, что свяжутся и завершат с Вами процесс подключения. Я понимаю, что на этом этапе и запросят доки.
ps Вот Дия могла заработать с шарингом доков. Вот только не сообразили или поздно это произошло.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:10
у них же на сайте пишется - чтоб перейти к ним надо разорвать договор с текущим поставщиком, подписать такой себе допик.. представляю "радость " киевгазэнерго ..
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:15
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