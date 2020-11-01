Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42

Клаус написав: Alex2007 написав: ..И три: посмотрим когда нафтогаз загонит всех (процентов 70) "счистливчиков" под свое крылышко и через год-два опять проведут какую-то реформу и отключиться от них уже нельзя будет или будет стоить денег (как с отоплением: сильно можете сейчас отключиться от теца?). Ну и тариф у них тоже будет "счастливый" Так что не радуйтесь раньше времени "со зрадунов" Скажем так, поимеют всех, кого-то раньше, кого-то позже. ..И три: посмотрим когда нафтогаз загонит всех (процентов 70) "счистливчиков" под свое крылышко и через год-два опять проведут какую-то реформу и отключиться от них уже нельзя будет или будет стоить денег (как с отоплением: сильно можете сейчас отключиться от теца?). Ну и тариф у них тоже будет "счастливый"Так что не радуйтесь раньше времени "со зрадунов"Скажем так, поимеют всех, кого-то раньше, кого-то позже.

так трубу в квартиру/дом никто и не меняет...меняется поставщик газа - чрз сайт.. вот сейчас киевгазэнерги даёт цену на ноябрь 8,82... ну это ж совсем так трубу в квартиру/дом никто и не меняет...меняется поставщик газа - чрз сайт.. вот сейчас киевгазэнерги даёт цену на ноябрь 8,82... ну это ж совсем

понятно что труба не меняется.Но в моем случае нюанс разделения стоимости потребленного газа по совместному счетчику с соседями (определенный коэффициент) может где-то случайно "потеряться", если они останутся на облгазе, а я перейду на нафтогаз. Ни с поставщиком газа в случае непоняток (а облгазы всегда были непростыми конторами), ни с соседями для совместного перехода не хочется возиться. Так что пока как-то так.И почему-то уверен, что наши реформаторы/законодатели/поставщики будут еще не раз переделывать процесс и особенности перехода с поставщика на поставщика - какие-то лимиты, штрафы, хз что еще придумают. Если уже сейчас идет "наплыв заявок" - будут с этим бороться.