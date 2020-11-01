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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8720872187228723
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:41

Почему тут реклама только нафтогаза?
Вот ещё какой-то "украинский" "провайдер энергии". И цены ниже, и реклама прикольная:



Бенефициар: Журило Микола Миколайович
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 02 лис, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42

  Клаус написав:
  Alex2007 написав:..И три: посмотрим когда нафтогаз загонит всех (процентов 70) "счистливчиков" под свое крылышко и через год-два опять проведут какую-то реформу и отключиться от них уже нельзя будет или будет стоить денег (как с отоплением: сильно можете сейчас отключиться от теца?). Ну и тариф у них тоже будет "счастливый" :mrgreen: Так что не радуйтесь раньше времени "со зрадунов" :lol: :lol: :lol: Скажем так, поимеют всех, кого-то раньше, кого-то позже.

так трубу в квартиру/дом никто и не меняет...меняется поставщик газа - чрз сайт.. вот сейчас киевгазэнерги даёт цену на ноябрь 8,82... ну это ж совсем


понятно что труба не меняется.
Но в моем случае нюанс разделения стоимости потребленного газа по совместному счетчику с соседями (определенный коэффициент) может где-то случайно "потеряться", если они останутся на облгазе, а я перейду на нафтогаз. Ни с поставщиком газа в случае непоняток (а облгазы всегда были непростыми конторами), ни с соседями для совместного перехода не хочется возиться. Так что пока как-то так.

И почему-то уверен, что наши реформаторы/законодатели/поставщики будут еще не раз переделывать процесс и особенности перехода с поставщика на поставщика - какие-то лимиты, штрафы, хз что еще придумают. Если уже сейчас идет "наплыв заявок" - будут с этим бороться.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:48

Alex2007
я правильно понимаю что у вас частный сектор поделенный на нескольких людей а газоввод один и договор оформлен на одного человека (остальные просто дали согласие на оформление договора на этого одного) ?
если это так то у вас только всем кустом переходить на другого поставщика. никаких делений одни туда другие сюда не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:52

  Клаус написав:
  Alien написав:Ну а так не в Кийовi :cry:

смотрю у вас по нормам насчитывают... а не было установки счётчика ? мне в марте киевгаз поставил безоплатно

Які такі норми на 102 куба доставки влітку? Це якраз все по лічильнику: минулорічне споживання поділене на 12 місяців - і рівномірно платиться доставка протягом року. А у вас за доставку хіба рахують по іншому? Щомісчно по лічильнику?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:54

Re: Приватбанк

  Клаус написав:общение с чатом банка - безрезультатно, мол, вам должны звонить с НГ...
Ну банк только предложил свое сотрудничество, т. е. выступает посредником. Поэтому все вопросы к НГ.

  Клаус написав:Также меня не устраивала подача заявки чрз сайт gas.ua - мог сделать это ещё 2мес назад - там треб высылать доки на квартиру, потому и выбрал чрз П24...
А у Привата разве есть доки на квартиру? Ну ИНН и паспорт + прописку он ещё может нарисовать (не зря ж они актуализацию проводят). В инструкции-видео указывали, что свяжутся и завершат с Вами процесс подключения. Я понимаю, что на этом этапе и запросят доки.

ps Вот Дия могла заработать с шарингом доков. Вот только не сообразили или поздно это произошло.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:10

  Вкладчик1234 написав:Почему тут реклама только нафтогаза?
Вот ещё какой-то "украинский" "провайдер энергии". И цены ниже, и реклама прикольная:

у них же на сайте пишется - чтоб перейти к ним надо разорвать договор с текущим поставщиком, подписать такой себе допик.. представляю "радость " киевгазэнерго ..
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:15

  Alex2007 написав:... Если уже сейчас идет "наплыв заявок" - будут с этим бороться.

зачем ? переведут к себе платёжных клиентов, а должники пусть так и остаются в облах..
Клаус
 
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