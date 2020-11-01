Це вже ми в Європі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:51
Re: Приватбанк
Це вже ми в Європі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07
Злостный оффтопик. Но я никогда не понимал, почему должно быть по-другому. Предприятия обычно всё закупают в гораздо больших количествах, для сбыта не нужно строить и поддерживать разветвленные сети, абонентские отделы и программное обеспечение для поддержки миллиона абонентов. Платежная дисциплина, опять же, лучше, т.к. предприятие можно легко отключить без риска наткнуться на многодетную мамашу, пенсионера-инвалида, или ещё какого-нибудь льготника, которого "низя". Ну разве что за исключением предприятий, типа теплосети, которых тоже "низя", ибо опять пострадают "незащищенные слои населения".
С учетом этого всего, цена и должна быть для населения выше, только тут уже вмешивается политика, и диктует, какие должны быть цены. И если где-то хотя бы этот момент удалось вернуть с головы на ноги, то это явно позитивный процесс.
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