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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8721872287238724
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:51

Re: Приватбанк

  ol_zy написав:хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения

Це вже ми в Європі.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07

  ol_zy написав:хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому)

Злостный оффтопик. Но я никогда не понимал, почему должно быть по-другому. Предприятия обычно всё закупают в гораздо больших количествах, для сбыта не нужно строить и поддерживать разветвленные сети, абонентские отделы и программное обеспечение для поддержки миллиона абонентов. Платежная дисциплина, опять же, лучше, т.к. предприятие можно легко отключить без риска наткнуться на многодетную мамашу, пенсионера-инвалида, или ещё какого-нибудь льготника, которого "низя". Ну разве что за исключением предприятий, типа теплосети, которых тоже "низя", ибо опять пострадают "незащищенные слои населения".
С учетом этого всего, цена и должна быть для населения выше, только тут уже вмешивается политика, и диктует, какие должны быть цены. И если где-то хотя бы этот момент удалось вернуть с головы на ноги, то это явно позитивный процесс.
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