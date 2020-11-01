Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07

ol_zy написав: хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому) хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому)

Злостный оффтопик. Но я никогда не понимал, почему должно быть по-другому. Предприятия обычно всё закупают в гораздо больших количествах, для сбыта не нужно строить и поддерживать разветвленные сети, абонентские отделы и программное обеспечение для поддержки миллиона абонентов. Платежная дисциплина, опять же, лучше, т.к. предприятие можно легко отключить без риска наткнуться на многодетную мамашу, пенсионера-инвалида, или ещё какого-нибудь льготника, которого "низя". Ну разве что за исключением предприятий, типа теплосети, которых тоже "низя", ибо опять пострадают "незащищенные слои населения".С учетом этого всего, цена и должна быть для населения выше, только тут уже вмешивается политика, и диктует, какие должны быть цены. И если где-то хотя бы этот момент удалось вернуть с головы на ноги, то это явно позитивный процесс.