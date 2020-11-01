Це вже ми в Європі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:51
Re: Приватбанк
Це вже ми в Європі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07
Злостный оффтопик. Но я никогда не понимал, почему должно быть по-другому. Предприятия обычно всё закупают в гораздо больших количествах, для сбыта не нужно строить и поддерживать разветвленные сети, абонентские отделы и программное обеспечение для поддержки миллиона абонентов. Платежная дисциплина, опять же, лучше, т.к. предприятие можно легко отключить без риска наткнуться на многодетную мамашу, пенсионера-инвалида, или ещё какого-нибудь льготника, которого "низя". Ну разве что за исключением предприятий, типа теплосети, которых тоже "низя", ибо опять пострадают "незащищенные слои населения".
С учетом этого всего, цена и должна быть для населения выше, только тут уже вмешивается политика, и диктует, какие должны быть цены. И если где-то хотя бы этот момент удалось вернуть с головы на ноги, то это явно позитивный процесс.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:35
КБ від ПБ 10% на паливо, акція
З 01.11.2020 до 31.12.2020 включно.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:50
Только узнал, что можно покупать в П24 топливо. Клієнти ПриватБанку купуватимуть пальне WOG у Приват24 зі знижками
Наверно ничего интересного, что тишина на форуме.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:42
10% это не серьёзно для свинорылов.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:46
Канешна, если просто владельцу Прайда дают скидку 5.5грн/л от стеллы
А скидка от #зеленелайно НЕ суммируется с Прайдом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:20
не совсем корректно сравнивать цену для населения и цену для юр лиц.
корректнее сравнивать цену по чем покупает облгаз у нафтогаза с биржей для юрлиц. ведь мы же обсуждаем почему частник предпочитает продать предприятию добытый газ чем облгазу?
это во первых.
а во вторых - облгаз никогда не купит у частного добытчика. там нужно отдать все деньги за газ. а нафтогазу можно и фигу показать.
что бы компенсировать неплатежи и облгазу купить у частника, дельта между ценой оптовой закупки облгазом и ценой для населения должна быть внушительной.
потому я и считаю что в наших реалиях цена на газ еще и занижена.
частный бизнес с такими бы рисками не платежей маржу установил бы намного большую если бы на входе облгаза был рыночный газ а не отпускаемый нафтогазом.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:38
Re: Приватбанк
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:43
сеть - это доставка - не имеет отношения к цене газа. отключить мамашу - элементарно приезжают сейчас и отключают подъезд - мол утечка газа была. вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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